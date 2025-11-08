Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Motor gra dzisiaj z Wisłą Płock. Sprawdzą najlepszą defensywę w lidze

Karol Czubak spróbuje poprawić swój dorobek strzelecki w meczu z Wisłą Płock
Karol Czubak spróbuje poprawić swój dorobek strzelecki w meczu z Wisłą Płock (fot. Wojtek Szubartowski)

Wygrana z Widzewem, remis w Poznaniu z Lechem, a teraz domowy mecz z wiceliderem tabeli. W sobotę na Motor Lublin Arenie zamelduje się Wisła Płock. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30. Transmisja, jak zwykle w Canal+Sport 3, a u nas tekstowa relacja na żywo.

Piłkarze Mateusza Stolarskiego od początku sezonu mieli spore problemy ze strzelaniem goli. Na szczęście w ostatnich tygodniach to się zmieniło.

Karol Czubak i spółka „zapakowali” trzy bramki Widzewowi Łódź, a na stadionie mistrza Polski z Poznania dorzucili dwie kolejne. W sumie mają ich na koncie 18, co nie jest już takim złym wynikiem.

Tak się jednak składa, że ofensywa żółto-biało-niebieskich zostanie wystawiona w sobotę na dużą próbę. Wisła, to drużyna, która może się pochwalić najlepszą defensywą w PKO BP Ekstraklasie. Zespół trenera Mariusza Misiury w trzynastu meczach stracił tylko dziewięć goli.

To zdecydowanie najlepszy wynik w całej stawce. Co więcej, żadna drużyna nie potrafiła wbić w tym sezonie „Nafciarzom” więcej niż jednej bramki. Z drugiej strony ekipa z Płocka zaliczyła cztery czyste konta w domowych występach, ale na wyjeździe ani jednego. Beniaminek pokonał co prawda Raków w Częstochowie 2:1 jednak w pozostałych spotkaniach zanotował: trzy remisy i porażkę.

Do meczu w Lublinie Wisła przystąpi po zwycięstwie u siebie nad Pogonią Szczecin 2:0. Pełna pula pozwoliła wrócić piłkarzom trenera Misiury do ścisłej czołówki – obecnie na drugie miejsce z dorobkiem 25 punktów.

Dynamo Kijów wreszcie wygrało na Arenie Lublin. Ukraińcy nie dali szans Zrinjskiemu Mostar

Dynamo Kijów wreszcie wygrało na Arenie Lublin. Ukraińcy nie dali szans Zrinjskiemu Mostar

Sergi Samper wrócił ostatnio do podstawowego składu Motoru Lublin

Sergi Samper (Motor Lublin): Chciałbym zakończyć ten sezon przynajmniej na tym samym miejscu, co ostatni

Sarnie żniwo na podzamczu

Sarnie żniwo na podzamczu

Właściciele działek na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” od lat zmagają się z problemem saren. Te zadomowiły się na terenie ogródków, niszcząc drzewa i krzewy, a także wyjadając zasiewy oraz nasadzenia. W ostatnich dniach pojawiła się jednak realna szansa na humanitarne usunięcie zwierząt.
Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
DZIENNIK ZE SMAKIEM
film

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

W czasach, gdy jedni liczą kalorie, inni walczą z alergiami, a jeszcze inni próbują po prostu „jeść mądrzej”, w Lublinie od kilku lat działa miejsce, które z pozoru brzmi jak żart: cukiernia… bez cukru. „Ciacho bez cukru” przyciąga jednak tłumy. Bo jak mówi właściciel słodkie wcale nie musi szkodzić.
Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka

Prezydent Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że weźmie udział w Marszu Niepodległości, który 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.
Paulina Wdowiak jest ostatnio w wybitnej dyspozycji

Dwie zawodniczki PGE MKS El-Volt Lublin w kadrze Polski na mistrzostwa świata

Aleksandra Rosiak i Paulina Wdowiak otrzymały powołania do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata.
43-mieszkaniec Lublina zatrzymany za płacenie fałszywkami

Płacił fałszywkami, miał maczetę i „piękny” uśmiech. Grozi mu 8 lat za kratami

43-letni mieszkaniec Lublina przynajmniej siedem razy płacił w sklepach fałszywymi banknotami z napisem „souvenir”. W domu ukrywał maczetę i paralizator. Grozi mu nawet osiem lat pozbawienia wolności.
KUL wśród najsilniejszych marek w Polsce. Uczelnia z wysoką pozycją w rankingu Top Marka 2025

KUL wśród najsilniejszych marek w Polsce. Uczelnia z wysoką pozycją w rankingu Top Marka 2025

Katolicki Uniwersytet Lubelski znalazł się w gronie najsilniejszych marek w kraju – wynika z najnowszego raportu Top Marka 2025, przygotowanego przez magazyn „Press” i Instytut Monitorowania Mediów. Uczelnia zajęła 79. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu i została wskazana jako najsilniejsza marka na Lubelszczyźnie.
Wygrana z Widzewem, remis w Poznaniu z Lechem, a teraz domowy mecz z wiceliderem tabeli. W sobotę na Motor Lublin Arenie zamelduje się Wisła Płock. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30. Transmisja, jak zwykle w Canal+Sport 3, a u nas tekstowa relacja na żywo.
Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze

Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, by Prokuratura Krajowa mogła postawić mu 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Izba wyraziła również zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie.
Młodzi hakerzy odpowiedzialni za paraliżowanie stron zatrzymani

Młodzi hakerzy odpowiedzialni za paraliżowanie stron zatrzymani

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie zatrzymali grupę młodych osób odpowiedzialnych za organizowanie i przeprowadzanie ataków typu DDoS na serwisy internetowe. Jak ustalili policjanci, sprawcami byli nastolatkowie w wieku od 14 do 17 lat.
Zarzuty dla byłych urzędników resortu sprawiedliwości

Zarzuty dla byłych urzędników resortu sprawiedliwości

Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawiła zarzuty byłym dyrektorom odpowiedzialnym za zakup urządzeń Securebox dla sądów w latach 2022–2023. Podejrzani to Zbigniew G., były dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Jan K., były dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu.
W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dziś gala podsumowująca tegoroczną działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. W wydarzeniu wziął udział Krzysztof Komorski, Wojewoda Lubelski.
3 promile i sen na asfalcie. Cudem uniknął śmierci na drodze krajowej

3 promile i sen na asfalcie. Cudem uniknął śmierci na drodze krajowej

Miał ponad 3 promile alkoholu i postanowił uciąć sobie drzemkę... na środku drogi krajowej. 45-letni mieszkaniec gminy Stary Brus może mówić o nieprawdopodobnym szczęściu, bo choć został przejechany przez samochód, przeżył wypadek. Policja apeluje o rozwagę – i do pieszych, i do kierowców.
Czy jesteśmy gotowi na przełom cyfrowy w obszarze zdrowia?

Czy jesteśmy gotowi na przełom cyfrowy w obszarze zdrowia?

Cyfrowe Kompetencje Zdrowotne (CKZ), są koncepcją, która zmienia się wraz z postępem technologicznym.
PKO BP EKSTRAKLASA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice 0-3
Górnik Zabrze - Arka Gdynia 5-1
Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 1-2
Lech Poznań - Motor Lublin 2-2
Piast Gliwice - Korona Kielce 0-0
Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-1
Lechia Gdańsk - Radomiak Radom 1-2
Wisła Płock - Pogoń Szczecin 2-0
Cracovia - Zagłębie Lubin 0-0

Tabela:

1. Górnik 14 29 26-12
2. Jagiellonia 13 24 25-17
3. Wisła Płock 13 25 18-9
4. Cracovia 13 22 21-14
5. Lech 13 21 22-20
6. Korona 14 20 16-12
7. Raków 13 20 16-17
8. Radomiak 14 19 25-24
9. Zagłębie 13 18 25-18
10. Legia 13 17 15-13
11. Widzew 14 17 21-21
12. Katowice 14 17 20-24
13. Pogoń 14 17 20-25
14. Motor 13 15 18-23
15. Arka 14 15 10-25
16. Lechia 14 10 23-31
17. Bruk-Bet 14 10 17-28
18. Piast 12 8 10-15

