Motor gra dzisiaj z Wisłą Płock. Sprawdzą najlepszą defensywę w lidze

Piłkarze Mateusza Stolarskiego od początku sezonu mieli spore problemy ze strzelaniem goli. Na szczęście w ostatnich tygodniach to się zmieniło.

Karol Czubak i spółka „zapakowali” trzy bramki Widzewowi Łódź, a na stadionie mistrza Polski z Poznania dorzucili dwie kolejne. W sumie mają ich na koncie 18, co nie jest już takim złym wynikiem.

Tak się jednak składa, że ofensywa żółto-biało-niebieskich zostanie wystawiona w sobotę na dużą próbę. Wisła, to drużyna, która może się pochwalić najlepszą defensywą w PKO BP Ekstraklasie. Zespół trenera Mariusza Misiury w trzynastu meczach stracił tylko dziewięć goli.

To zdecydowanie najlepszy wynik w całej stawce. Co więcej, żadna drużyna nie potrafiła wbić w tym sezonie „Nafciarzom” więcej niż jednej bramki. Z drugiej strony ekipa z Płocka zaliczyła cztery czyste konta w domowych występach, ale na wyjeździe ani jednego. Beniaminek pokonał co prawda Raków w Częstochowie 2:1 jednak w pozostałych spotkaniach zanotował: trzy remisy i porażkę.

Do meczu w Lublinie Wisła przystąpi po zwycięstwie u siebie nad Pogonią Szczecin 2:0. Pełna pula pozwoliła wrócić piłkarzom trenera Misiury do ścisłej czołówki – obecnie na drugie miejsce z dorobkiem 25 punktów.