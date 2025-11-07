Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zarzuty dla byłych urzędników resortu sprawiedliwości

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
(fot. archiwum)

Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawiła zarzuty byłym dyrektorom odpowiedzialnym za zakup urządzeń Securebox dla sądów w latach 2022–2023. Podejrzani to Zbigniew G., były dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Jan K., były dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu.

Jak przekazała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska, obaj mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia, w których polemizowali z ustaleniami śledczych.

Według prokuratury, 1 grudnia 2022 r. Zbigniew G. zawarł z Janem K. umowę na dostawę maksymalnie 400 urządzeń Securebox wraz z aplikacją za kwotę blisko 26,6 mln zł. Urządzenia miały służyć do analizy przenośnych nośników danych pod kątem złośliwego oprogramowania. Jak ustalono, nie spełniały one wymogów technicznych obowiązujących w UE, a także wymagań funkcjonalnych i standardów dotyczących obsługi oprogramowania.

Prokuratura wskazuje, że w 2023 r. Zbigniew G. „spowodował złożenie zamówienia” na 282 urządzenia przez osiem sądów apelacyjnych, mimo że sprzęt nie był zweryfikowany, a jego działanie budziło zastrzeżenia. Jest również podejrzany o przekroczenie uprawnień poprzez akceptację „rażąco zawyżonego” kosztu zakupu.

Według ustaleń śledczych, Jan K. miał doprowadzić do dostarczenia 317 urządzeń do dziewięciu sądów, mimo że kierowana przez niego instytucja nie była uprawniona do realizacji takich zamówień.

Prokuratura twierdzi, że podejrzani działali wspólnie i w porozumieniu „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej” przez Jana K. oraz kierowaną przez niego jednostkę, czym wyrządzono Skarbowi Państwa szkodę w wysokości niemal 15 mln zł.

Obaj mężczyźni zostali objęci dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Zabezpieczono także ich majątek: wobec Zbigniewa G. na kwotę 1 mln 470 tys. zł, a wobec Jana K. – 2 mln 900 tys. zł.

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu dyrektora generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: PAP

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia
ZDJĘCIA
galeria

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dziś gala podsumowująca tegoroczną działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. W wydarzeniu wziął udział Krzysztof Komorski, Wojewoda Lubelski.
3 promile i sen na asfalcie. Cudem uniknął śmierci na drodze krajowej

3 promile i sen na asfalcie. Cudem uniknął śmierci na drodze krajowej

Miał ponad 3 promile alkoholu i postanowił uciąć sobie drzemkę... na środku drogi krajowej. 45-letni mieszkaniec gminy Stary Brus może mówić o nieprawdopodobnym szczęściu, bo choć został przejechany przez samochód, przeżył wypadek. Policja apeluje o rozwagę – i do pieszych, i do kierowców.
Konkurencyjne Lubelskie. Konferencja o tym, jak odwaga i technologia mogą zmienić region
NASZ PATRONAT
25 listopada 2025, 10:00

Konkurencyjne Lubelskie. Konferencja o tym, jak odwaga i technologia mogą zmienić region

Jak sprawić, by Lubelszczyzna była bardziej widoczna na gospodarnej mapie Polski? O tym mają rozmawiać przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy i innowatorzy podczas konferencji Konkurencyjne Lubelskie, która odbędzie się 25 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
Czy jesteśmy gotowi na przełom cyfrowy w obszarze zdrowia?

Czy jesteśmy gotowi na przełom cyfrowy w obszarze zdrowia?

Cyfrowe Kompetencje Zdrowotne (CKZ), są koncepcją, która zmienia się wraz z postępem technologicznym.
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
ZDJĘCIA
galeria

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbył się finał projektu „Tableau vivant, czyli żywe obrazy z kozłowieckiego pałacu”. Na scenie historycznej Teatralni młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odtworzyła wybrane dzieła z muzealnych kolekcji, zamieniając je w pełne emocji i ruchu mini-spektakle.
RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi
HARMONOGRAM AKCJI

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

W lubelskich szpitalach znów brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o pomoc i przypomina: każda donacja może uratować czyjeś życie. W najbliższych dniach krwiobusy pojawią się w kilkunastu miejscowościach regionu, m.in. Radzyniu Podlaskim, Zwierzyńcu i Chełmie.
Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

W celu uzyskania optymalnego rozwoju trzody chlewnej należy zadbać o wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest przemyślany dobór żywienia, co oznacza konieczność uwzględnienia wieku i stanu zwierząt, a także oczekiwanych efektów. W zależności od wybranej paszy można na przykład poprawić przyrost masy ciała. Polski producent EKOPLON od ponad 30 lat dostarcza rolnikom kompleksowe rozwiązania żywieniowe, dzięki którym można zadbać o trzodę chlewną na każdym etapie życia.
Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kursy, których nikt nie ukończył. Zaświadczenia, których nikt nie powinien dostać. Policjanci z Chełma rozbili proceder, w ramach którego 29-letni mieszkaniec województwa śląskiego wystawiał fałszywe dokumenty potwierdzające ukończenie kursów specjalistycznych. Na ich podstawie próbowano wyłudzać publiczne dotacje.
Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Dobrze wiesz, na jaki rodzaj filmu masz ochotę, ale nie wiesz, które tytuły spełniają określone kryteria? Chciałbyś wiedzieć, które polskie filmy o mafii lub wojsku są najlepsze? Szukasz najciekawszych filmów z Korei lub najbardziej kultowych filmów z Francji? Chciałbyś obejrzeć jakąś historię osadzoną w jakże malowniczej scenerii Bieszczad lub opowiadającą o zmaganiach dzielnych himalaistów? A może jesteś ciekaw, czy powstały oparte na faktach filmy o życiu pozagrobowym, i chciałbyś dowiedzieć się, które z nich warto obejrzeć? Jeśli tak – spieszymy z pomocą! Na stronie Mustwatch.pl znajdziesz przeróżne rankingi filmowe.
Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Wstrząsająca scena w lesie niedaleko Puław. Grzybiarze odkryli dwa psy przywiązane do drzewa stalową linką. Jeden z nich był martwy, drugi, po uwolnieniu, uciekł. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy brutalnego czynu.
Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która w środę po pijanemu doprowadziła do kolizji na ul. Wyszyńskiego została pozbawiona immunitetu i usłyszała prokuratorskie zarzuty.
Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

Azoty Puławy w sobotę o godz. 16 podejmą REBUD KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski.

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

