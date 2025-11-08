KUL wśród najsilniejszych marek w Polsce. Uczelnia z wysoką pozycją w rankingu Top Marka 2025

Z danych raportu wynika, że w ciągu roku o KUL ukazało się ponad 47 tys. publikacji, które dotarły łącznie do ponad 600 milionów odbiorców.

– Nasz uniwersytet stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych marek w naszym kraju – podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Jak powstał ranking

Top Marka to coroczne zestawienie obejmujące 500 marek z 50 branż. W tegorocznej edycji przeanalizowano ponad 28 mln wzmianek, które ukazały się od lipca 2024 r. do czerwca 2025 r. Pod uwagę brano m.in.:

publikacje prasowe,

materiały na portalach internetowych,

aktywność w mediach społecznościowych.

Podstawą klasyfikacji jest wskaźnik siły marki, który uwzględnia liczbę wzmianek, ich zasięg oraz wydźwięk emocjonalny.

Mocna pozycja KUL

KUL zdobył w zestawieniu 1,06 mln punktów. Tak wysoki wynik wiąże się m.in. ze stałą obecnością uczelni w debacie o edukacji, kulturze i kwestiach społecznych.

– To dowód na to, że odbiorcy medialnych treści są zainteresowani nie tylko tym co się dzieje na samym KUL, ale przede wszystkim głębszymi i jakościowymi treściami, dotyczącymi świata nauki i świata większych wartości, które staramy się upowszechniać. Jak widać skutecznie odpowiadamy na potrzeby dzisiejszych odbiorców treści – dodaje rektor.

KUL w Top 10 uczelni

W zestawieniu najsilniejszych marek uczelni wyższych KUL zajął 6. miejsce. Uplasował się wyżej m.in. niż Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Śląski czy Uniwersytet Gdański. Jest również jedyną uczelnią z Lublina w pierwszej dziesiątce tej kategorii.