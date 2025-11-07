3 promile i sen na asfalcie. Cudem uniknął śmierci na drodze krajowej

Wszystko wydarzyło się 6 listopada około godziny 17:45. Dyżurny włodawskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego na drodze krajowej nr 82 w gminie Stary Brus. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji i karetkę pogotowia.

Jak ustalili funkcjonariusze, 32-letnia kierująca Peugeotem z gminy Hańsk nie zdołała ominąć leżącego na jezdni mężczyzny. Potrącony okazał się 45-letnim mieszkańcem gminy Stary Brus, który – jak się później okazało – miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

– Mężczyzna leżał na drodze w miejscu nieoświetlonym, poza obszarem zabudowanym. Miał kamizelkę odblaskową, jednak była ona zasłonięta przez założony plecak – przekazała podkomisarz Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Poszkodowany trafił do szpitala z obrażeniami ciała, ale – jak podkreślają funkcjonariusze – jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci badają dokładne okoliczności zdarzenia.

Służby po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę na drodze. Po zmroku, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych, zarówno piesi, jak i kierowcy muszą zachować szczególną czujność.