Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze

Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, by Prokuratura Krajowa mogła postawić mu 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Izba wyraziła również zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie.
W serii głosowań za uchyleniem immunitetu opowiadało się od 248 do 261 posłów, przeciw było od 184 do 197, a kilkunastu posłów wstrzymało się od głosu. W oddzielnym głosowaniu zgodę na zatrzymanie poparło 244 posłów, przeciw było 198.
Według prokuratury, sprawa dotyczy „ustawiania” konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych. Śledczy twierdzą, że Ziobro miał działać wspólnie m.in. z byłymi wiceministrami oraz posłami związanymi z resortem.
Źródło: PAP