RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

W lubelskich szpitalach znów brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o pomoc i przypomina: każda donacja może uratować czyjeś życie. W najbliższych dniach krwiobusy pojawią się w kilkunastu miejscowościach regionu, m.in. Radzyniu Podlaskim, Zwierzyńcu i Chełmie.
Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh- i 0 Rh-. RCKIK wystosowało szczególny apel do wszystkich krwiodawców:
- Honorowi Krwiodawcy, RCKiK Lublin zwraca się prośbą o zgłaszanie się do oddawania krwi zwłaszcza Dawców w grupach 0 RhD-, A RhD-. Nie czekaj, zgłoś się już dziś i uratuj czyjeś zdrowie i życie!
Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji
Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:
Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.
Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.
Harmonogram akcji krwiodawstwa – październik 2025
- 08.11.2025 (sobota), WÓLKA ŚWIĄTKOWA, przy OSP. Rejestracja dawców w godzinach 10.00-14.00 (AMBULANS)
- 09.11.2025 (niedziela), ABRAMÓW, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 31. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00
- 09.11.2025 (niedziela), PIASKI, OSP, ul. Strażacka 9. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-12.00 (AMBULANS)
- 09.11.2025 (niedziela), TARNOGRÓD, Dom Kultury, ul. Rynek 18. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-12.00
- 12.11.2025 (środa) LUBLIN, parking pod Halą Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00 (AMBULANS)
- 12.11.2025 (środa) MIRCZE, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kryłowska 18. Rejestracja dawców w godzinach 8.30-12.30
- 13.11.2025 (czwartek) RADZYŃ PODLASKI, Pałac Potockich, ul. Zamkowa 1. Rejestracja dawców w godzinach 8.30-12.00
- 14.11.2025 (piątek) ZWIERZYNIEC, ZSiPO, ul. Browarna 1. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-12.00
- 15.11.2025 (sobota) STRZYŻEWICE, Urząd Gminy, Strzyżewice 109. Rejestracja dawców w godzinach 11.00-15.00 (AMBULANS)
- 16.11.2025 (niedziela) CHEŁM, TO RCKiK Chełm, ul. Szpitalna 53. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-11.00
- 16.11.2025 (niedziela) LIPSKO POLESIE (Gmina Zamość), Centrum Geoturystyczne, Lipsko Polesie 19. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-14.00
- 16.11.2025 (niedziela) NIEDRZWICA DUŻA, plac przy GOKSiR. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00 (AMBULANS)
- 16.11.2025 (niedziela) PIOTRKÓW DRUGI, Centrum Kultury Gminny Jabłonna, Piotrków Drugi 10. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00
- 16.11.2025 (niedziela) WOJCIESZKÓW, plac przed zajazdem Skrzetuski, ul. Kleeberga 15. Rejestracja dawców w godzinach 10.00-14.00 (AMBULANS)
Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców
Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:
-
wiek: 18–60 lat,
-
waga: min. 50 kg,
-
brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),
-
brak infekcji i objawów alergii,
-
nieprzyjmowanie na stałe leków,
-
brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,
-
brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,
-
kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.
Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.
Jak przygotować się do oddania krwi?
- Dobrze się wyspać i wypocząć.
- Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).
- Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).
- Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.
Dlaczego warto oddawać krew?
-
Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia.
-
Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko.
-
Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.
Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.
Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.