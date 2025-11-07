RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh- i 0 Rh-. RCKIK wystosowało szczególny apel do wszystkich krwiodawców:

- Honorowi Krwiodawcy, RCKiK Lublin zwraca się prośbą o zgłaszanie się do oddawania krwi zwłaszcza Dawców w grupach 0 RhD-, A RhD-. Nie czekaj, zgłoś się już dziś i uratuj czyjeś zdrowie i życie!

Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji

Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:

Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.

Harmonogram akcji krwiodawstwa – październik 2025

08.11.2025 (sobota), WÓLKA ŚWIĄTKOWA, przy OSP. Rejestracja dawców w godzinach 10.00-14.00 (AMBULANS)

09.11.2025 (niedziela), ABRAMÓW, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 31. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00

09.11.2025 (niedziela), PIASKI, OSP, ul. Strażacka 9. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-12.00 (AMBULANS)

09.11.2025 (niedziela), TARNOGRÓD, Dom Kultury, ul. Rynek 18. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-12.00

12.11.2025 (środa) LUBLIN, parking pod Halą Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00 (AMBULANS)

12.11.2025 (środa) MIRCZE, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kryłowska 18. Rejestracja dawców w godzinach 8.30-12.30

13.11.2025 (czwartek) RADZYŃ PODLASKI, Pałac Potockich, ul. Zamkowa 1. Rejestracja dawców w godzinach 8.30-12.00

14.11.2025 (piątek) ZWIERZYNIEC, ZSiPO, ul. Browarna 1. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-12.00

15.11.2025 (sobota) STRZYŻEWICE, Urząd Gminy, Strzyżewice 109. Rejestracja dawców w godzinach 11.00-15.00 (AMBULANS)

16.11.2025 (niedziela) CHEŁM, TO RCKiK Chełm, ul. Szpitalna 53. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-11.00

16.11.2025 (niedziela) LIPSKO POLESIE (Gmina Zamość), Centrum Geoturystyczne, Lipsko Polesie 19. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-14.00

16.11.2025 (niedziela) NIEDRZWICA DUŻA, plac przy GOKSiR. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00 (AMBULANS)

16.11.2025 (niedziela) PIOTRKÓW DRUGI, Centrum Kultury Gminny Jabłonna, Piotrków Drugi 10. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00

16.11.2025 (niedziela) WOJCIESZKÓW, plac przed zajazdem Skrzetuski, ul. Kleeberga 15. Rejestracja dawców w godzinach 10.00-14.00 (AMBULANS)

Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców

Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:

wiek: 18–60 lat ,

waga: min. 50 kg ,

brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),

brak infekcji i objawów alergii,

nieprzyjmowanie na stałe leków,

brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,

brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,

kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.

Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Dobrze się wyspać i wypocząć.

Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).

Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).

Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.

Dlaczego warto oddawać krew?

Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia .

Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko .

Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.

Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.

Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.