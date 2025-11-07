Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 7 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Lublin

Dzisiaj
14:59
Strona główna » Lublin

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

Autor: Zdjęcie autora IC
Udostępnij A A
(fot. DW/archiwum)

W lubelskich szpitalach znów brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o pomoc i przypomina: każda donacja może uratować czyjeś życie. W najbliższych dniach krwiobusy pojawią się w kilkunastu miejscowościach regionu, m.in. Radzyniu Podlaskim, Zwierzyńcu i Chełmie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh- i 0 Rh-. RCKIK wystosowało szczególny apel do wszystkich krwiodawców:

- Honorowi Krwiodawcy, RCKiK Lublin zwraca się prośbą o zgłaszanie się do oddawania krwi zwłaszcza Dawców w grupach 0 RhD-, A RhD-. Nie czekaj, zgłoś się już dziś i uratuj czyjeś zdrowie i życie!

Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji

Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:
Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.

Harmonogram akcji krwiodawstwa – październik 2025

  • 08.11.2025 (sobota), WÓLKA ŚWIĄTKOWA, przy OSP. Rejestracja dawców w godzinach 10.00-14.00 (AMBULANS)
  • 09.11.2025 (niedziela), ABRAMÓW, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 31. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00
  • 09.11.2025 (niedziela), PIASKI, OSP, ul. Strażacka 9. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-12.00 (AMBULANS)
  • 09.11.2025 (niedziela), TARNOGRÓD, Dom Kultury, ul. Rynek 18. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-12.00
  • 12.11.2025 (środa) LUBLIN, parking pod Halą Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00 (AMBULANS)
  • 12.11.2025 (środa) MIRCZE, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kryłowska 18. Rejestracja dawców w godzinach 8.30-12.30
  • 13.11.2025 (czwartek) RADZYŃ PODLASKI, Pałac Potockich, ul. Zamkowa 1. Rejestracja dawców w godzinach 8.30-12.00
  • 14.11.2025 (piątek) ZWIERZYNIEC, ZSiPO, ul. Browarna 1. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-12.00
  • 15.11.2025 (sobota) STRZYŻEWICE, Urząd Gminy, Strzyżewice 109. Rejestracja dawców w godzinach 11.00-15.00 (AMBULANS)
  • 16.11.2025 (niedziela) CHEŁM, TO RCKiK Chełm, ul. Szpitalna 53. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-11.00
  • 16.11.2025 (niedziela) LIPSKO POLESIE (Gmina Zamość), Centrum Geoturystyczne, Lipsko Polesie 19. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-14.00
  • 16.11.2025 (niedziela) NIEDRZWICA DUŻA, plac przy GOKSiR. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00 (AMBULANS)
  • 16.11.2025 (niedziela) PIOTRKÓW DRUGI, Centrum Kultury Gminny Jabłonna, Piotrków Drugi 10. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00
  • 16.11.2025 (niedziela) WOJCIESZKÓW, plac przed zajazdem Skrzetuski, ul. Kleeberga 15. Rejestracja dawców w godzinach 10.00-14.00 (AMBULANS)

Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców

Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:

  • wiek: 18–60 lat,

  • waga: min. 50 kg,

  • brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),

  • brak infekcji i objawów alergii,

  • nieprzyjmowanie na stałe leków,

  • brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,

  • brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,

  • kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.

Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.

Jak przygotować się do oddania krwi?

  • Dobrze się wyspać i wypocząć.
  • Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).
  • Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).
  • Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.

Dlaczego warto oddawać krew?

  • Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia.

  • Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko.

  • Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.

Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.

Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Lubelskie "Szpitale przyjazne wojsku". Umowy z MON-em podpisane
zdrowie

Lubelskie "Szpitale przyjazne wojsku". Umowy z MON-em podpisane

Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach
zdrowie

Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach

Rekord w lubelskim szpitalu. W osiem dni przeszczepiono dziewięć nerek

Rekord w lubelskim szpitalu. W osiem dni przeszczepiono dziewięć nerek

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
krwiodawstwo krew krwiodawcy RCKiK w Lublinie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Pozostałe informacje

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
ZDJĘCIA
galeria

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbył się finał projektu „Tableau vivant, czyli żywe obrazy z kozłowieckiego pałacu”. Na scenie historycznej Teatralni młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odtworzyła wybrane dzieła z muzealnych kolekcji, zamieniając je w pełne emocji i ruchu mini-spektakle.
RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi
HARMONOGRAM AKCJI

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

W lubelskich szpitalach znów brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o pomoc i przypomina: każda donacja może uratować czyjeś życie. W najbliższych dniach krwiobusy pojawią się w kilkunastu miejscowościach regionu, m.in. Radzyniu Podlaskim, Zwierzyńcu i Chełmie.
Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

W celu uzyskania optymalnego rozwoju trzody chlewnej należy zadbać o wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest przemyślany dobór żywienia, co oznacza konieczność uwzględnienia wieku i stanu zwierząt, a także oczekiwanych efektów. W zależności od wybranej paszy można na przykład poprawić przyrost masy ciała. Polski producent EKOPLON od ponad 30 lat dostarcza rolnikom kompleksowe rozwiązania żywieniowe, dzięki którym można zadbać o trzodę chlewną na każdym etapie życia.
Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kursy, których nikt nie ukończył. Zaświadczenia, których nikt nie powinien dostać. Policjanci z Chełma rozbili proceder, w ramach którego 29-letni mieszkaniec województwa śląskiego wystawiał fałszywe dokumenty potwierdzające ukończenie kursów specjalistycznych. Na ich podstawie próbowano wyłudzać publiczne dotacje.
Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Dobrze wiesz, na jaki rodzaj filmu masz ochotę, ale nie wiesz, które tytuły spełniają określone kryteria? Chciałbyś wiedzieć, które polskie filmy o mafii lub wojsku są najlepsze? Szukasz najciekawszych filmów z Korei lub najbardziej kultowych filmów z Francji? Chciałbyś obejrzeć jakąś historię osadzoną w jakże malowniczej scenerii Bieszczad lub opowiadającą o zmaganiach dzielnych himalaistów? A może jesteś ciekaw, czy powstały oparte na faktach filmy o życiu pozagrobowym, i chciałbyś dowiedzieć się, które z nich warto obejrzeć? Jeśli tak – spieszymy z pomocą! Na stronie Mustwatch.pl znajdziesz przeróżne rankingi filmowe.
Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Wstrząsająca scena w lesie niedaleko Puław. Grzybiarze odkryli dwa psy przywiązane do drzewa stalową linką. Jeden z nich był martwy, drugi, po uwolnieniu, uciekł. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy brutalnego czynu.
Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która w środę po pijanemu doprowadziła do kolizji na ul. Wyszyńskiego została pozbawiona immunitetu i usłyszała prokuratorskie zarzuty.
Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

Azoty Puławy w sobotę o godz. 16 podejmą REBUD KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski.
Rodzinna tragedia w Bogdance. Brat miał zabić brata po świątecznej kłótni

Rodzinna tragedia w Bogdance. Brat miał zabić brata po świątecznej kłótni

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się proces 36-letniego górnika Piotra M., oskarżonego o zabójstwo brata oraz o stosowanie przemocy wobec partnerki. W tle dramatu pojawiają się alkohol, konflikt o majątek i porachunki miłosne.
Ulicę Akademicką remontuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Remont ulicy na Starym Mieście. Dziś w nocy będzie zamknięta

Prace mają być prowadzone nocą, by jak najmniej komplikować życie zmotoryzowanym. Ale zupełnie utrudnień uniknąć się nie da. Dzisiejszej nowy ulica Akademicka na Starym Mieście w Zamościu będzie zamknięta dla ruchu.
Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
film

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Słońce, lekki wiatr i maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Prognozę pogody na weekend prezentuje Katarzyna Rybacka.

Po domowej porażce z Polonią Warszawa piłkarze Górnika zagrają na wyjeździe z Odrą Opole

Górnik Łęczna w Opolu zagra bez ważnego piłkarza

Przed Górnikiem Łęczna kolejny mecz wyjazdowy. W niedzielę o godzinie 12 zielono-czarni zagrają na wyjeździe z Odrą Opole.
Profesor Jerzy Nitychoruk

Rektor Akademii Bialskiej z nową funkcją

Rektor Akademii Bialskiej został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. To podmiot, który skupia rektorów publicznych uczelni zawodowych w Polsce.
Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
galeria

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie przeprowadzono skomplikowaną operację nadgarstka z użyciem spersonalizowanego implantu wydrukowanego w technologii 3D. Zabieg wykonano u 27-letniego pacjenta chorego na jałową martwicę kości księżycowatej, zwaną chorobą Kienböcka.
Uwaga, szczepionka spada z nieba. Nie ruszaj, trzymaj z daleka zwierzęta

Uwaga, szczepionka spada z nieba. Nie ruszaj, trzymaj z daleka zwierzęta

Przed nami kolejna akcja szczepienia dzikich zwierząt przeciwko wściekliźnie. Główny Inspektorat Weterynaryjny ostrzega i radzi jak postępować ze szczepionką.

Najnowsze
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria

15:34 Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

14:59

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

14:08

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

13:13

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

12:15

Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

11:29

Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

11:20

Rodzinna tragedia w Bogdance. Brat miał zabić brata po świątecznej kłótni

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

RCKiK apeluje o pomoc. W szczególności brakuje dwóch grup krwi

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Kurs na oszustwo. 29-latek wystawiał fałszywe zaświadczenia

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Optymalny rozwój trzody chlewnej dzięki odpowiedniemu żywieniu

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Mustwatch – rankingi filmowe dla każdego

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Tragedia w lesie koło Puław. Dwa psy przywiązane do drzewa, jeden nie przeżył

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
film

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
galeria
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

film
Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
galeria
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film
Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Foto
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
ZDJĘCIA

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

galeria
Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
galeria

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym
galeria
ZDJĘCIA

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł
galeria

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
galeria
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Praca -> Poszukuję
Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Lublin

9,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

29,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł

Komunikaty