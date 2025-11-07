Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

Tableau vivant to forma artystyczna popularna w XIX wieku – polega na tworzeniu „żywych obrazów”, w których osoby przyjmują pozowane układy przypominające dzieła malarskie. Tym razem tradycja została połączona z nowoczesną wrażliwością i młodzieńczą energią.

Organizatorzy podkreślają, że uczestnicy wykazali się nie tylko talentem, ale także dużą odpowiedzialnością i co najważniejsze wyobraźnią. Przed publicznością ożyły sceny i emocje znane do tej pory tylko z muzealnych ram.

– Młodzi aktorzy wnieśli w ten projekt niezwykłą uważność, delikatność i odwagę w interpretacji. Dzięki nim mogliśmy przenieść się w atmosferę dawnych salonów – podsumowują twórcy przedsięwzięcia.

Projekt powstał z inicjatywy Beaty Filipowicz, koordynatorki dostępności w muzeum. Nad przygotowaniem młodzieży czuwała Karolina Oleksiejuk, a warsztaty aktorskie poprowadzili Magda Zabel i Bartek Miernik. Za część scenograficzną odpowiadały Marta Bojarska i Kamila Sakowska. Muzeum podziękowało również Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Lublinie za udostępnienie kostiumów i rekwizytów.

W ramach projektu przygotowano także specjalne tyflografiki – wypukłe plansze z reprodukcjami obrazów, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co pozwoliło poszerzyć dostępność wydarzenia.

W przedstawieniu udział wzięło ponad dwadzieścia osób, m.in. Michalina Mazur, Wiktoria Rączka, Hanna Kloc, Emilia Mitura, Iga Jakubczak, Kalina Marzec, Filip Łukasiewicz i Maksymilian Nowak.

Projekt „Tableau vivant, czyli żywe obrazy z kozłowieckiego pałacu” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.