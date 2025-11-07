Konkurencyjne Lubelskie. Konferencja o tym, jak odwaga i technologia mogą zmienić region

To całodniowe wydarzenie ma połączyć ludzi, którzy nie boją się myśleć i działać nowocześnie. W programie znalazły się dyskusje o tym, jak technologie zmieniają biznes – od ekspansji w e-commerce i zasad ESG, przez zastosowanie sztucznej inteligencji w transporcie, aż po magazynowanie energii, bezpieczeństwo żywności i odporność sektora rolno-spożywczego.

Uczestnicy mają poznać praktyczne rozwiązania i przykłady firm, którym udało się połączyć lokalne korzenie z globalnymi ambicjami.

– To właśnie dzięki niej lokalne firmy mogą sięgać po globalne rynki i budować swoją przewagę konkurencyjną. Konkurencyjne Lubelskie to przestrzeń wymiany doświadczeń i inspiracji, miejsce, gdzie rodzą się pomysły na przyszłość regionu – mówi Jolanta Maria Kozak, redaktor naczelna Panoramy Lubelskiej i organizatorka wydarzenia.

Konferencję zakończy wręczenie nagród liderom Konkurencyjne Lubelskie oraz czas na networking – czyli to, co często jest cenniejsze niż najgrubsze raporty: możliwość rozmowy i realnej współpracy. Rejestracja możliwa na stronie internetowej.