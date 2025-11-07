Młodzi hakerzy odpowiedzialni za paraliżowanie stron zatrzymani

Ataki DDoS polegają na przeciążeniu serwera dużą liczbą żądań, co prowadzi do zablokowania działania strony lub usługi. W tym przypadku atakowane miały być m.in. popularne serwisy internetowe i firmy hostingowe, co powodowało czasowe utrudnienia w dostępie do ich usług.

Według ustaleń funkcjonariuszy, młodzi sprawcy nie tylko korzystali z dostępnych w internecie narzędzi typu tzw. stresser (booter), ale również mieli wspierać innych w przeprowadzaniu ataków, a nawet pełnić role administratorów infrastruktury wykorzystywanej do cyberataków.

Podczas działań policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz zlikwidowali infrastrukturę teleinformatyczną, na której utrzymywane były usługi związane z atakami. Wstępna analiza potwierdziła skalę i charakter prowadzonej działalności.

Ataki DDoS są przestępstwem. Zgodnie z art. 269a Kodeksu karnego, zakłócanie funkcjonowania systemów informatycznych zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku osób niepełnoletnich sprawy rozpatruje Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Policja przypomina, że korzystanie z narzędzi takich jak stresser w celu paraliżowania usług internetowych jest działaniem nielegalnym, nawet jeśli sprawcą jest osoba poniżej 18 roku życia.