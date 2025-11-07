Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dziś gala podsumowująca tegoroczną działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. W wydarzeniu wziął udział Krzysztof Komorski, Wojewoda Lubelski.
– „Dziękuję Państwu za każde działanie prewencyjne, promocyjne, edukacyjne. Za to, że służycie na co dzień wsparciem i pomocą wszystkim, którzy są w relacji pracodawca-pracownik” – powiedział wojewoda Krzysztof Komorski.
Podkreślił również znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów w miejscach pracy.
– To bardzo ważne, aby zasady BHP, nadzór nad odpowiednim przestrzeganiem prawa pracy, ochrona praw pracowniczych były respektowane, egzekwowane, odpowiednio kontrolowane i nadzorowane – zaznaczył.
Wojewoda dodał także:
– Dziękuję za wszystkie konkursy i programy prewencyjne zorganizowane przez Inspektorat. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym.
Podczas gali ogłoszono rozstrzygnięcia tegorocznych programów i konkursów organizowanych przez OIP w Lublinie. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się m.in.:
-
program edukacyjno-prewencyjny „Bezpieczny warsztat szkolny”,
-
konkurs „Buduj bezpiecznie”,
-
konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,
-
program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”,
-
program prewencyjny „Prewencja wypadkowa”.
Nagrodzono również zdobywcę I miejsca w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.