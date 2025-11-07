Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

– „Dziękuję Państwu za każde działanie prewencyjne, promocyjne, edukacyjne. Za to, że służycie na co dzień wsparciem i pomocą wszystkim, którzy są w relacji pracodawca-pracownik” – powiedział wojewoda Krzysztof Komorski.

Podkreślił również znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów w miejscach pracy.

– To bardzo ważne, aby zasady BHP, nadzór nad odpowiednim przestrzeganiem prawa pracy, ochrona praw pracowniczych były respektowane, egzekwowane, odpowiednio kontrolowane i nadzorowane – zaznaczył.

Wojewoda dodał także:

– Dziękuję za wszystkie konkursy i programy prewencyjne zorganizowane przez Inspektorat. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym.

Podczas gali ogłoszono rozstrzygnięcia tegorocznych programów i konkursów organizowanych przez OIP w Lublinie. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się m.in.:

program edukacyjno-prewencyjny „Bezpieczny warsztat szkolny” ,

konkurs „Buduj bezpiecznie” ,

konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” ,

program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” ,

program prewencyjny „Prewencja wypadkowa”.

Nagrodzono również zdobywcę I miejsca w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.