Czubak znany jest przede wszystkim z występów w Arce Gdynia. W swoim CV ma również Bytovię Bytów (II liga) oraz Widzew Łódź (I liga). Zdecydowanie najwięcej i najlepiej radził sobie jednak w barwach Arki. Napastnik rozegrał dla beniaminka PKO BP Ekstraklasy 130 meczów, w których zapisał na swoim koncie: 66 goli oraz 16 asyst.

Niespodziewanie zamiast wiosną walczyć o awans, zdecydował się jednak na transfer do Belgii. W tamtejszym KV Kortijk nie dostawał jednak zbyt wielu szans. W sumie wystąpił jedynie w ośmiu spotkaniach. Co więcej, na boisku spędził zaledwie około... 70 minut. Ani razu nie wyszedł w podstawowym składzie. Zresztą jego klub musiał pogodzić się ze spadkiem z Jupiler Pro League, a zawodnik postanowił wrócić do Polski.

Najlepszy sezon w karierze do tej pory zaliczył w rozgrywkach 22/23. Wówczas rozegrał 33 spotkania i zdobył 21 bramek. Gdyby nie transfer do Belgii, to miałby dużą szansę poprawić ten wynik. W rundzie jesiennej minionego sezonu w 19 meczach uzbierał 14 goli.

– Liczę, że swoją grą i bramkami pomogę zespołowi, bo po to tutaj przychodzę, żeby strzelać. Mam nadzieję, że kibice, sztab i zawodnicy szybko złapią do mnie zaufanie, bo wiem po co tu przyszedłem i bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Oglądałem mecze, widziałem styl tej drużyny, jak zachowują się w nim napastnicy i ten styl mi bardzo odpowiada. Mam nadzieję, że na tym stadionie będziemy przeżywać wiele pięknych chwil – mówi na klubowym portalu Karol Czubak.

– To napastnik o profilu, którego szukaliśmy. Bramkostrzelny, dobrze gra głową i tyłem do bramki, a jednocześnie mocno pracuje w defensywie. Wierzymy, że Karol szybko zaaklimatyzuje się w naszym zespole i już od pierwszych meczów będziemy mieli z niego pociechę – wyjaśnia dyrektor sportowy klubu z Lublina Paweł Golański.