Motor Lublin ogłosił pierwszy zimowy transfer

Bright Ede to 17-letni środkowy obrońca (fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

Bright Ede to pierwszy zawodnik, który w zimowym okienku transferowym dołączył do Motoru Lublin. 17-latek, który do tej pory występował w Zagłębiu II Lubin podpisał umowę do końca 2026 roku.

