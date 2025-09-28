Bez celnego strzału i bez punktów. Górnik Łęczna przegrał z Chrobrym

W pierwszej połowie chyba tylko najbardziej zagorzali fani obu ekip byli w stanie dokładnie śledzić to, co działo się na boisku. Jedną z nielicznych, wartych odnotowania sytuacji była ta z 32 minuty.

Szymon Krawczyk zagrał ręką we własnym polu karnym, a arbiter wskazał na „wapno”. Branislav Pindroch wyczuł jednak intencje strzelca, bo odbił próbę Myroslava Mazura. W efekcie do przerwy było 0:0.

Druga odsłona? Na pewno Górnik częściej przebywał na połowie przeciwnika. W 53 minucie Jakub Bednarczyk zaliczył przechwyt tuż przed szesnastką Chrobrego i uderzył z narożnika pola karnego. Po rykoszecie piłka nieznacznie minęła słupek gospodarzy. 10 minut później w końcu padła bramka.

Mateusz Ozimek wycofał futbolówkę do Szymona Lewkota, a ten zdecydował się na uderzenie z dystansu. Pindroch poradziłby sobie z tą próbą gdyby nie rykoszet. Kamil Kruk odbił piłkę głową i kompletnie zmylił golkipera, który rzucił się już w drugą stronę.

W 69 minucie Patryk Malamis nieźle wrzucił piłkę z prawej flanki na dalszy słupek. Szkoda tylko, że Szymon Doba i Branislav Spacil trochę sobie przeszkodzili. Niedługo później Kamil Orlik przedarł się w pole karne udanym dryblingiem, ale najpierw został zablokowany, a przy poprawce trafił w... Malamisa, więc nie było nawet rzutu rożnego.

W 80 minucie zielono-czarni dostali drugą bramkę. W środku boiska piłkę stracił Bednarczyk. Lewkot świetnie zagrał do Kacpra Laskowskiego, który w sytuacji sam na sam podwyższył na 2:0.

W końcówce karnego sprokurował George Abbott, ale Mazur drugi raz pokpił sprawę, tym razem huknął w poprzeczkę.

Górnik po jedenastu meczach ma na koncie ledwie sześć punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. W następnej kolejce do Łęcznej przyjedzie Miedź Legnica. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 5 października (godz. 17.30).

Chrobry Głogów - Górnik Łęczna 2:0 (0:0)

Bramki: Lewkot (63), Laskowski (80).

Chrobry: Arndt – Kozajda, Gric, Mazur, Tabiś, Laskowski (90 Tworzydło), Grzelak, Lewkot, Bartlewicz (76 Nowakowski), Ozimek, Strózik (63 Janczukowicz).

Górnik: Pindroch – Bednarczyk (83 Szczytniewski), Abbott, Kruk, Krawczyk, Malamis (75 Ahmedov), Deja, Osipiuk (75 Traore), Tkacz (64 Doba), Orlik, Spacil.

Żółte kartki: Janczukowicz – Bednarczyk, Krawczyk.

Sędziował: Łukasz Szczech (Warszawa).