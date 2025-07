Dzisiaj rusza sprzedaż karnetów i subskrypcji na mecze Górnika Łęczna w sezonie 2025/2026

– Przed nami nowy sezon, nowe emocje i ten sam Klub – Twój Górnik! Wspólnie z Wami chcemy znów tworzyć niepowtarzalną atmosferę na stadionie przy Alei Jana Pawła II. Hasło tegorocznej kampanii karnetowej „Górniczku, jesteśmy z Tobą” to nie tylko słowa – to nasza wspólna deklaracja wsparcia, wierności i wiary w zielono-czarne barwy! Bądź z nami na trybunach – zachęcają działacze Górnika.

Sprzedaż karnetów na najbliższy sezon wystartuje w poniedziałek o godzinie 10. Można je będzie kupić online pod adresem bilety.gornik.leczna.pl, ale także w tradycyjny sposób w kasie stadionu. Jak co roku klub z Łęcznej przygotował promocje dla swoich najwierniejszych fanów. – Doceniamy Wasza lojalność dlatego podobnie jak przed rokiem osoby przedłużające karnet mogą liczyć na zniżkę nawet do 105 złotych. Posiadacze karnetów Sezon 2024/25 swoje dotychczasowe miejsca mają zarezerwowane do poniedziałku, 14 lipca do godziny 12. Jeśli po tym terminie zdecydują się na przedłużenie abonamentu na mecze Górnika dotychczasowe miejsce karnetowe może być już zajęte – informuje Górnik.

Jak przedstawiają się ceny? Karnet normalny na trybunę A to wydatek rzędu 420 złotych, a dla osoby, która kupiła abonament w poprzedniej kampanii to koszt 315 złotych. Z kolei na trybunę B, gdzie zasiadają najbardziej oddani kibice Górnika karnet kosztuje odpowiednio 300 zł lub 225 zł.

Karnety to nie jedyna opcja dla kibiców jaką przygotował klub z Łęcznej. – Zdajemy sobie sprawę, że zakup karnetu to często spory jednorazowy wydatek, dlatego ponownie proponujemy naszym kibicom wygodny model subskrypcji karnetowej – czytamy.

Na czym ona polega? – Przede wszystkim to elastyczność i komfort. Model subskrypcyjny jest niezwykle prosty. Działa na podobnej zasadzie jak popularne usługi streamingowe. Opłaty są pobierane automatycznie co miesiąc (przez co najmniej sześć okresów rozliczeniowych) więc odczuwalny koszt usługi jest dużo niższy. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz w okresie wakacyjnym inwestować dużych środków, a możesz cieszyć się swoim miejscem na stadionie tak jak posiadałbyś karnet bez konieczności jednorazowej płatności za cały sezon. Za subskrypcję roczną zapłacisz już od 24 złotych miesięcznie (trybuna B) i 34 złotych miesięcznie (trybuna A) – wyjaśnia szczegółowo klub.

Subskrypcja „działa” jak klasyczny karnet. To znaczy, że każdy kibice ma zapewnione swoje stałe miejsce na każdym domowym meczu Górnika. – To prosty i korzystny sposób, by wspierać Klub przez cały sezon – na własnych warunkach.

HARMONOGRAM PRACY KAS NA STADIONIE GÓRNIKA W LIPCU

7-9 lipca (poniedziałek – środa): 10 – 16

10-11 lipca (czwartek – piątek): 10 – 13

14-16 lipca (poniedziałek – środa): 10 – 13

17-18 lipca (czwartek – piątek): 10 – 16

19 lipca (sobota, dzień meczu z Polonią Bytom): kasa numer jeden od 10.00, pozostałe kasy od 16.