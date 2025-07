Górnik Łęczna dodatkowo się uzbroił przed dzisiejszym meczem z Polonią Bytom

Piątek był bardzo pracowitym dniem dla działaczy Górnika, którzy tego dnia pochwalili się trzema nowymi umowami z zawodnikami. Najpierw klub poinformował, że do zespołu dołącza Kacper Bojańczyk. 20-latek jest wychowankiem Gwardii Warszawa. Potem grał w Championie Warszawa, Koronie Kielce, Zniczu Pruszków, Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, a ostatnie pół roku spędził w drugoligowej Resovii. Młody pomocnik podpisał z zielono-czarnymu roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy po stronie klubu.

Na takich samych zasadach do Górnika dołączył także Szumon Doba. Urodzony w Lęborku 19-letni napastnik przeniósł się do Łęcznej z Cracovii, w której jednak nie udało mu się zadebiutować na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej Doba występował w Olimpii Grudziądz, gdy ta grała na poziomie trzeciej ligi. Młody zawodnik ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Polski do lat 17.

Ostatnią wiadomością, jaką klub podzielił się ze swoimi fanami jest przedłużenie umowy z Fryderykiem Janaszkiem. Popularny „Szopen” trafił do Górnika w 2023 roku, a poprzedni sezon w jego wykonaniu był bardzo udany. Zawodnikowi wraz z końcem czerwca skończył się kontrakt i wedle naszych informacji Janaszek starał się o znalezienie innego klubu. Ostatecznie został jednak w Łęcznej i podpisał nową umowę, która obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.