Górnik Łęczna gra dziś z Miedzią Legnica. Czy dojdzie do efektu "nowej miotły" i przełamania?

Po porażce z Głogowie Kamil Orlik i jego koledzy spróbują powalczyć z Miedzią Legnica
Po porażce z Głogowie Kamil Orlik i jego koledzy spróbują powalczyć z Miedzią Legnica (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Po bolesnej porażce w Głogowie w Górniku Łęczna doszło do od dawna przewidywanych ruchów – posadę trenera stracił Maciej Stolarczyk. W najbliższym meczu ligowym, który odbędzie się w niedzielę w Łęcznej z Miedzią Legnica (godz. 17.30) drużynę poprowadzi doskonale znany w zielono-czarnym środowisku Daniel Rusek. Czy te decyzje sprawią, że łęcznianie wygrają po raz pierwszy w tym sezonie?

W minionej kolejce zielono-czarni przegrali 0:2 w Głogowie z tamtejszym Chrobrym po bardzo słabej grze. Jak się okazało niedzielny mecz był ostatnim, w którym za wyniki Górnika odpowiadał dotychczasowy trener. Jego następcą został na najbliższy okres Daniel Rusek, który do tej pory pełnił rolę asystenta Stolarczyka.

35-latek to postać, którą w Górniku wszyscy doskonale znają. Rusek od lat związany jest z zielono-czarnymi barwami. Najpierw był zawodnikiem łęczyńskiego klubu, a później został trenerem. Początkowo pracował z grupami młodzieżowymi, następnie otrzymał szansę prowadzenia rezerw, a później otrzymał angaż przy pierwszym zespole. Swój warsztat mógł doskonalić przy takich szkoleniowcach jak Ireneusz Mamrot czy Pavol Stano. To właśnie po zwolnieniu pierwszego z wymienionych trenerów 16 grudnia 2023 roku odpowiadał za drużynę z Łęcznej po raz pierwszy. Tego dnia dowodzeni przez niego łęcznianie zremisowali bezbramkowo z Arką Gdynia.

W najbliższą niedzielę będzie miał taką szansę po raz kolejny. O godzinie 17.30 do zielono-czarni będący w arcytrudnym położeniu zielono-czarni zmierzą się z Miedzią Legnica. Kibice po cichu liczą na efekt nowej miotły, a należy być pewnym, że fani postarają się o wsparcie dla drużyny i trenera, który w Górniku pracuje od lat.

– Obawy zawsze się pojawiają, a w piłce nożnej każdy przechodzi przez lepsze i gorsze momenty. W naszym odczuciu zespół nie zasługuje na miejsce, na którym się znajduje. Nie wszystko co byśmy chcieli jesteśmy w stanie wdrożyć w tak krótkim czasie. Pewne elementy możemy jednak wprowadzić już przed najbliższym spotkaniem – mówi Daniel Rusek, trener Górnika przed meczem z Miedzią.

– Tracimy zbyt dużo bramek, dlatego musieliśmy popracować nad organizacją gry w defensywie. Z kolei w ataku tworzyliśmy sytuacje, ale brakowało nam finalizacji. Po najbliższym meczu będzie przerwa w lidze spowodowana meczami reprezentacji narodowych. Nie wiem jak długo przyjdzie mi pracować z drużyną, ale to się zapewne niebawem okaże – dodaje szkoleniowiec Górnika.

BETCLIC I LIGA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Górnik Łęczna 2-0
GKS Tychy - Pogoń Siedlce 1-3
Miedź Legnica - Znicz Pruszków 2-1
Puszcza Niepołomice - Odra Opole 1-1
Stal Rzeszów - Stal Mielec 3-2
Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 1-1
Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów 4-2
Wisła Kraków - Polonia Bytom 1-0
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - ŁKS Łódź 3-0

Tabela:

1. Wisła 11 26 34-11
2. Wieczysta 11 22 25-12
3. Śląsk 11 21 19-16
4. Polonia B. 11 19 18-13
5. Pogoń G.M 11 18 23-16
6. Stal Rz. 11 17 18-17
7. Chrobry 11 16 16-12
8. Ruch 11 16 17-16
9. Pogoń S. 11 15 14-11
10. Polonia W. 11 14 17-18
11. Odra 11 14 11-14
12. Miedź 11 14 16-23
13. ŁKS 11 12 14-17
14. Tychy 11 11 16-23
15. Stal M. 11 11 15-24
16. Puszcza 11 10 10-13
17. Górnik 11 6 13-24
18. Znicz 11 6 13-29

