Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

I LIGA

Dzisiaj
7:04
Strona główna » Sport » Piłka nożna » I LIGA

Górnik Łęczna gra z Wieczystą. "W meczach z faworytami słabsi mogą sprawić niespodziankę"

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
Górnik dzisiaj zagra z wiceliderem tabeli
Górnik dzisiaj zagra z wiceliderem tabeli (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Trzy dni po domowym remisie z Pogonią Siedlce piłkarzy Górnika Łęczna czeka jeden z najtrudniejszych wyjazdów w tym sezonie. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka dzisiaj o godz. 17.30 zagrają w Sosnowcu z Wieczystą Kraków.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Po sześciu kolejkach na zapleczu PKO BP Ekstraklasy Górnik nadal znajduje się w dolnych rejonach tabeli. Po dwóch porażkach łęcznanienie zaczęli punktować w lidze, ale w czterech ostatnich spotkaniach dopisywali na swoje konto tylko po jednym „oczku”. Duże rozczarowanie wśród trenera i zawodników dało się odczuć właśnie po ostatnim mecz z Pogonią Siedlce zremisowanym 1:1.

– Nie ma co ukrywać, że wszyscy jesteśmy źli i rozczarowani tym wynikiem. Myślę, że oddając 17 strzałów na bramkę i przeważając, mamy prawo być zawiedzeni – stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej Maciej Stolarczyk, trener Górnika.

– Bramka zawsze cieszy, zwłaszcza pierwsza w nowym zespole. To jest zawsze pozytywny bodziec, ale nie dała ona trzech punktów, a to było dla nas najważniejsze – dodał Szymon Doba, który w meczu z ekipą z Siedlec wpisał się na listę strzelców.

Po meczu z Pogonią, która jest zespołem usposobionym mocno defensywnie zielono-czarni pojadą na starcie z rywalem, który prezentuje zupełnie inne spojrzenie na piłkę nożną. Górnik w poniedziałek zagra z Wieczystą Kraków, czyli beniaminkiem Betclic I Ligi. To jednak nie przeszkadza drużynie z Krakowa, aby na wyższym szczeblu od samego początku sezonu nadawać ton rozgrywkom. Po pięciu rozegranych meczach zespół dowodzony przez Przemysława Cecherza ma na koncie 13 punktów, 14 strzelonych bramek i ledwie trzy stracone. Respekt musi budzić przede wszystkim wynik ostatniego meczu z udziałem ekipy z Krakowa. Wieczysta wygrała w Warszawie z tamtejszą Polonią 6:1 i to jasno pokazuje jak ciężkie zadanie czeka Górnika.

U rywali nie brakuje oczywiście znanych nazwisk. Są: Michał Pazdan, Carlitos, Rafael Lopes czy znany z występów w Motorze Lublin Tomasz Swędrowski. Niedawno kontrakt podpisał także Lucas Piazon, za którego Chelsea zapłaciła kilkanaście lat temu 7,5 miliona euro.

Nastroje wśród zielono-czarnych są jednak bojowe. – Wszyscy w klubie motywujemy się żeby się przełamać i zdobyć trzy punkty. W następnej kolejce jedziemy do Wieczystej na ciężki teren. Zrobimy jednak wszystko, żeby zdobyć trzy punkty – zapewnia Doba.

– Często mecze z faworytami różnie się kończą i teoretycznie słabszy zespół może sprawić niespodziankę. Na pewno będziemy chcieli tak właśnie zrobić. Wiemy, że Wieczysta to zespół z wysokiej półki, ale my też nie jesteśmy słabym zespołem. Pokazujemy to naszą grą, tylko nie daje nam ona jeszcze trzech punktów, czyli tego najważniejszego – dodaje Doba.

Początek poniedziałkowego meczu w Sosnowcu zaplanowano na godzinę 17.30. Mecz będzie można obejrzeć w internecie pod adresem sport.tvp.pl.

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Zawiedliśmy siebie i kibiców

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Zawiedliśmy siebie i kibiców

Szymon Majewski zdobył gola w meczu ze swoim byłym klubem, ale Stal nie zdobyła w Kielcach ani jednego punktu

Stal Kraśnik w ostatnich sekundach straciła punkt w Kielcach

Lanie na inaugurację. Edach Budowlani Lublin rozbici w Gdyni

Lanie na inaugurację. Edach Budowlani Lublin rozbici w Gdyni

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna Wieczysta Kraków betclic I liga

Pozostałe informacje

Silny wiatr wywrócił żaglówkę z nastolatkami. Szybka akcja na Jeziorze Białym

Silny wiatr wywrócił żaglówkę z nastolatkami. Szybka akcja na Jeziorze Białym

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę nad Jeziorem Białym. Silny wiatr wywrócił żaglówkę z nastolatkami.
Pogoń 96 Łaszczówka (zielone koszulki) po dwóch porażkach z rzędu zdobyła pierwszy punkt w lidze

Trzecie zwycięstwo BKS Bodaczów, dwie różne połowy w Starym Zamościu

Omega Stary Zamość strzeliła w sobotę dwie piękne bramki, ale tylko zremisowała na swoim boisku z Pogonią 96 Łaszczówka. Goście po słabej pierwszej połowie pokazali charakter w drugich 45 minutach i rzutem na taśmę uratowali punkt.
Za drogo za paliwo. Protestują i nie tankują

Za drogo za paliwo. Protestują i nie tankują

- Nie tankujemy paliwa w łęczyńskich stacjach- apelują organizatorzy protestu, który rusza w poniedziałek. Zdaniem inicjatorów, ceny paliw na łęczyńskich stacjach są zawyżone w porównaniu do innych miast regionu.

Przebudowa ulicy na Starym Mieście. Kierowco, lepiej tam nie jedź

Przebudowa ulicy na Starym Mieście. Kierowco, lepiej tam nie jedź

Dzisiaj (25 sierpnia) rusza przebudowa ulicy Podwale. Kierowców czekają utrudnienia, bo droga będzie zamknięta dla ruchu.
Górnik dzisiaj zagra z wiceliderem tabeli

Górnik Łęczna gra z Wieczystą. "W meczach z faworytami słabsi mogą sprawić niespodziankę"

Trzy dni po domowym remisie z Pogonią Siedlce piłkarzy Górnika Łęczna czeka jeden z najtrudniejszych wyjazdów w tym sezonie. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka dzisiaj o godz. 17.30 zagrają w Sosnowcu z Wieczystą Kraków.
Jedna z siedzib "klubu dyskusyjnego"

Ogród Saski wizytówką czy nocną meliną?

Ogród Saski ma być miejscem spacerów i rodzinnego odpoczynku. Ale zdaniem naszej Czytelniczki, po zmroku park zamienia się w arenę alkoholowych libacji. Straż miejska z kolei przyznaje, że park to jedno z najczęściej patrolowanych miejsc w Lublinie.

Daria Zabawska po raz siódmy z rzędu została mistrzynią Polski w rzucie dyskiem

PZL 101. Mistrzostwa Polski: Dziesięć medali naszych lekkoatletów

W dobrych humorach z Bydgoszczy wracali lekkoatleci z województwa lubelskiego. W sumie nasi zawodnicy na 101. PZLA Mistrzostwach Polski wywalczyli dziesięć medali. Siedem z nich do domu zabrali przedstawiciele AZS UMCS Lublin, a po jednym: Agrosu Zamość, AZS AWF Biała Podlaska i Agrosu Chełm.
Hetman po trzech kolejkach ma na koncie dziewięć punktów

Hetman nadal z kompletem, Janowianka szybko załatwiła sprawę i remis Lublinianki w Radzyniu

Piłkarze trenera Łukasza Gieresza w trzeciej kolejce zanotowali trzecie zwycięstwo. Znowu Hetman zaaplikował rywalom piątkę. Tym razem pokonał do zera Huragan Międzyrzec Podlaski
Sierżant sztabowy Michał Kaproń

Wielkie serce policjanta z Biłgoraja

Sierżant sztabowy Michał Kaproń z biłgorajskiej komendy podarował innemu człowiekowi najcenniejszy dar — szansę na życie. Po około 8 latach od rejestracji dowiedział się, że może zostać niespokrewnionym dawcą szpiku kostnego dla innej osoby.
Trwają dożynki w Zawieprzycach
galeria

W Zawieprzycach bawią się na dożynkach powiatowych. Wieczorem zagra Skolim

Dzisiaj w całym województwie odbywają się dożynki. Powiat łęczyński bawi się w Zawieprzycach. Jeżeli nie macie planów, to wieczorem na scenie wystąpi SKOLIM.
Miejsce zdarzenia w Rykach

Potrącenie pieszego na przejściu w Rykach

W piątkowe popołudnie w Rykach, na ul. Żytniej, doszło do potracenia pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych. 65-letni mieszkaniec powiatu ryckiego z obrażeniami ciał trafił do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca volkswagena był trzeźwy, natomiast pieszy miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
Zdjęcie ilustracyjne - katastrofa w Luszawie k. Lubartowa, rok 2008

To była największa katastrofa lotnicza na Lubelszczyźnie

33 lata temu, 23 sierpnia 1992 roku w Sporniaku koło Lublina doszło do katastrofy lotniczej. Podczas uroczystości weselnych rozbił się śmigłowiec. Zginęło sześć osób.
F-16 z grupy F-16 Tiger Demo Team
galeria

Głowy do góry, czyli co zobaczymy na AirSHOW Radom 2025?

Będzie na przykład ostatni pokaz Su-22, ale też – po raz pierwszy w historii imprezy – pokaz dronów. W ostatni weekend sierpnia w Radomiu zobaczymy w sumie 180 statków powietrznych z 19 krajów.

Lanie na inaugurację. Edach Budowlani Lublin rozbici w Gdyni

Lanie na inaugurację. Edach Budowlani Lublin rozbici w Gdyni

Na inaugurację sezonu 2025/2026 Edach Budowlani Lublin przegrali na wyjeździe z Life Style Catering RC Arką Gdynia 21:52
Szymon Majewski zdobył gola w meczu ze swoim byłym klubem, ale Stal nie zdobyła w Kielcach ani jednego punktu

Stal Kraśnik w ostatnich sekundach straciła punkt w Kielcach

Piłkarze Stali Kraśnik pewnie nie byliby do końca zadowoleni z remisu w Kielcach, a ostatecznie nie mają nawet punktu. Wydawało się, że niedzielne zawody zakończą się wynikiem 1:1. Korona II po kapitalnej akcji z doliczonego czasu gry zdobyła jednak zwycięskiego gola i zgarnęła pełną pulę
BETCLIC I LIGA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - ŁKS Łódź 2-1
Odra Opole - GKS Tychy 0-0
Polonia Bytom - Stal Rzeszów 0-1
Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków 0-1
Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce 0-2
Stal Mielec - Górnik Łęczna 1-1
Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 3-1
Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-2
Znicz Pruszków - Polonia Warszawa 1-4

Tabela:

1. Wisła 4 12 16-5
2. Wieczysta 4 10 8-2
3. Polonia W. 4 7 9-5
4. Pogoń G.M 4 7 9-5
5. Śląsk 4 7 8-5
6. Chrobry 4 7 7-4
7. Tychy 4 7 9-8
8. Stal Rz. 4 7 6-5
9. Odra 4 7 3-4
10. ŁKS 4 6 7-7
11. Polonia B. 4 6 4-6
12. Pogoń S. 4 4 4-4
13. Ruch 4 4 4-7
14. Stal M. 4 4 7-12
15. Puszcza 4 3 4-5
16. Górnik 4 2 4-8
17. Miedź 4 0 5-13
18. Znicz 4 0 5-14

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 