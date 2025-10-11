Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Świetny początek, kiepski koniec. Świdniczanka przegrała z Czarnymi Połaniec

W sobotę zakończyła się dobra passa Świdniczanki. Piłkarze Łukasza Jankowskiego prowadzili w Połańcu z Czarnymi 1:0, ale ostatecznie przegrali 1:2.

Jakub Szymala zdobył gola w Połańcu, ale Świdniczanka przegrała z Czarnymi
Jakub Szymala zdobył gola w Połańcu, ale Świdniczanka przegrała z Czarnymi (fot. Świdniczanka Świdnik/facebook)

„Świdnia” wygrała trzy poprzednie spotkania i od pierwszego gwizdka sobotniego meczu zanosiło się na czwarty komplet punktów z rzędu. W 10 minucie wynik otworzył Jakub Szymala.

W kolejnym kwadransie przyjezdni wypracowali sobie dwie, doskonałe okazje, aby błyskawicznie zamknąć spotkanie. Najpierw Maksymilian Kopczyński w sytuacji sam na sam uderzył prosto w bramkarza. Niedługo później Tomasz Tymosiak podał do Bartłomieja Poleszaka, a ten również stanął oko w oko z golkiperem gospodarzy. Niestety, ponownie górą był zawodnik Czarnych.

Później po akcji Oliwiera Konojackiego do linii końcowej i jego zagraniu wzdłuż bramki zabrakło kogoś, kto dostawiłby jedynie stopę do piłki. Nie było drugiego gola dla przyjezdnych, no to po rzucie wolnym do wyrównania doprowadzili miejscowi. W drugiej części zawodów działo się niewiele. Tuż po godzinie gry goście mogli jednak wrócić na prowadzenie, ale w dobrej sytuacji Tristan Stec minął się z piłką. Za chwilę seria błędów spowodowała, że Szymon Szlęk trafił na 2:1.

W końcówce punkt dla ekipy ze Świdnika mógł uratować Szymala. Tym razem uderzył jednak prosto w bramkarza i trzy punkty zostały w Połańcu.

– Zdecydowanie powinniśmy więcej wyciągnąć z tego meczu. Ogólnie zawody były słabe pod względem piłkarskim, ale przez pierwsze pół godziny, to my zdecydowanie dominowaliśmy – przekonuje Łukasz Jankowski.

– Powinniśmy zamknąć szybko mecz, bo oprócz bramki były dwie doskonałe sytuacje. Panowaliśmy nad boiskowymi wydarzeniami, a rywale grali prostymi środkami. Wymuszali faule, aby posyłać piłki w nasze pole karne ze stałych fragmentów. W ten sposób wyrównali. Druga odsłona, to już tylko: kopanina i szarpanina. My pierwsi mieliśmy niezłą szansę, ale ją zmarnowaliśmy, a przeciwnik za chwilę trafił do siatki. Niepotrzebnie daliśmy gospodarzom nadzieje, że mogą wrócić do gry. Zabrakło skuteczności, a po udanych dwóch kwadransach w naszych poczynaniach było coraz więcej nerwowości. Mam jednak nadzieję, że ten wynik spowoduje u nas piłkarską złość i dobrze zareagujemy w derbach z Podlasiem – dodaje trener „Świdni”.

Czarni Połaniec – Świdniczanka 2:1 (1:1)

Bramki: Skrzyniak (41), Szlęk (65) – Szymala (10).

Świdniczanka: Śliwka – Futa (76 Łuczuk), Sienicki, Figiel, Szymala, Woder (60 Fedoruk), Tymosiak, Brzyski (60 Kutyła), Konojacki (83 Sikora), Poleszak, Kopczyński (60 Stec).

To nowy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w gminie Konopnica. Tarta ziemniaczana z rydzami godna jest najlepszej restauracji, tradycyjne ziemniaczki faszerowane borowikami wymiatały, a kiszka ziemniaczana nie ustępowała słynnej podlaskiej. Mamy dla was przepisy na zwycięskie dania.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
11. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Wiślanie Skawina 1-2
Cracovia II - Podlasie Biała Podlaska 2-4
Korona II Kielce - Chełmianka 3-1
Pogoń Sokół Lubaczów - KSZO Ostrowiec Św. 0-0
Siarka Tarnobrzeg - Naprzód Jędrzejów 4-0
Sparta Kazimierza Wielka - Świdniczanka Świdnik 2-3
Stal Kraśnik - Czarni Połaniec 1-1
Star Starachowice - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
Wisła II Kraków - Wisłoka Dębica 1-2

Tabela:

1. KSZO 11 25 20-9
2. Wiślanie 11 23 23-19
3. Avia 11 22 24-16
4. Chełmianka 11 21 17-13
5. Siarka 11 17 22-16
6. Podlasie 11 17 22-19
7. Star 11 17 17-14
8. Cracovia II 11 17 19-22
9. Pogoń Sokół 11 16 18-13
10. Korona II 11 16 22-21
11. Wisłoka 11 16 14-13
12. Stal K. 11 15 20-14
13. Świdniczanka 11 12 19-20
14. Naprzód 11 12 15-21
15. Czarni 11 10 16-22
16. Sokół Kolbuszowa 11 7 11-20
17. Sparta 11 7 15-27
18. Wisła II 11 6 18-33

