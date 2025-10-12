Tak mu się śpieszyło, że musiał oddać prawo jazdy

22-latek wpadł w ręce policji w sobotę przed południem w powiecie opolskim. Jadąc przez miejscowość Zaborze, w terenie zabudowanym, gdzie nie powinno się przekraczać prędkości 50 km/h, on rozpędził hyundaia do 103 km/h.

Jego wyczyny zarejestrował videoradar w policyjnym pojeździe. Mężczyzna został zatrzymany i skontrolowany.

Za popełnione przewinienia dostał do zapłacenia 1300 zł mandatu. Na jego konto wpadło też 13 punktów karnych. A ponieważ dopuszczalną prędkość przekroczył o ponad 50 km, to policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na 3 miesiące.