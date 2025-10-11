Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

sobota, 11 października 2025 r.
III liga gr. IV

Avia pokonała Sokoła i poprawiła bilans meczów u siebie

Autor: lukisz
(fot. Wojtek Szubartowski)

Fajerwerków nie było, ale są trzy punkty. Avia Świdnik pokonała przed własną publicznością beniaminka z Kolbuszowej Dolnej 2:0. Drugiego gola żółto-niebiescy zdobyli jednak dopiero w doliczonym czasie gry.

Dzięki wygranej piłkarze Wojciecha Szaconia poprawili bilans spotkań u siebie. Na stadionie przy ul. Sportowej rozegrali sześć meczów. Zanotowali w nich: trzy zwycięstwa i trzy porażki.

W 26 minucie po centrze z rzutu rożnego Patryka Małeckiego idealnie pod bramką rywali znalazł się Szymon Kamiński. Były pomocnik Motoru czy Podlasia znany jest z dobrej gry głową i właśnie w ten sposób otworzył wynik sobotniego spotkania w Świdniku. W końcówce pierwszej odsłony niewiele po strzale z dystansu pomylił się Andrij Remeniuk. Do przerwy zostało jednak skromne 1:0.

Miejscowi mogli świetnie rozpocząć drugą odsłonę. Najpierw bramkarz Sokoła z trudem odbił próbę Wojciecha Kalinowskiego. Z dobitką pośpieszył Dominik Pisarek i wpakował futbolówkę do siatki. Problem w tym, że napastnik był na pozycji spalonej.

Mijały kolejne minuty, a Avia ciągle prowadziła tylko jednym golem. Żółto-niebiescy wycofali się nawet do defensywy, a w doliczonym czasie gry, wreszcie zamknęli mecz. Świetnie kontrę wyprowadził Arkadiusz Maj, który zagrał na prawą flankę do Michała Zubera, a ten ustalił wynik strzałem w krótki róg.

– Celem było zdobycie trzech punktów i to nam się udało. Myślę, że gdybyśmy szybciej strzelili drugą bramkę, to mecz ułożyłby się lepiej. Nie udało się, więc byliśmy trochę zmuszeni, żeby się cofnąć, żeby zagrać bardziej pragmatycznie, ale zrobiliśmy to świadomie. Dobrze pracowaliśmy w bloku niskim, przeciwnik miał problemy, żeby nam zagrozić, a my na koniec skontrolowaliśmy i wygraliśmy 2:0. Mamy trzy punkty i pracujemy dalej – mówi na klubowym facebooku Szymon Kamiński.

Avia Świdnik – Sokół Kolbuszowa Dolna 2:0 (1:0)

Bramki: Kamiński (26), Zuber (90+3).

Avia: Białka – Orzechowski, Kursa, Rozmus, Kalinowski (71 Maj), Uliczny, Kamiński, Pigiel, Małecki (66 Zuber), Remeniuk (85 Zbozień), Pisarek (85 Marek).

Fajerwerków nie było, ale są trzy punkty. Avia Świdnik pokonała przed własną publicznością beniaminka z Kolbuszowej Dolnej 2:0. Drugiego gola żółto-niebiescy zdobyli jednak dopiero w doliczonym czasie gry.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
11. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Wiślanie Skawina 1-2
Cracovia II - Podlasie Biała Podlaska 2-4
Korona II Kielce - Chełmianka 3-1
Pogoń Sokół Lubaczów - KSZO Ostrowiec Św. 0-0
Siarka Tarnobrzeg - Naprzód Jędrzejów 4-0
Sparta Kazimierza Wielka - Świdniczanka Świdnik 2-3
Stal Kraśnik - Czarni Połaniec 1-1
Star Starachowice - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
Wisła II Kraków - Wisłoka Dębica 1-2

Tabela:

1. KSZO 11 25 20-9
2. Wiślanie 11 23 23-19
3. Avia 11 22 24-16
4. Chełmianka 11 21 17-13
5. Siarka 11 17 22-16
6. Podlasie 11 17 22-19
7. Star 11 17 17-14
8. Cracovia II 11 17 19-22
9. Pogoń Sokół 11 16 18-13
10. Korona II 11 16 22-21
11. Wisłoka 11 16 14-13
12. Stal K. 11 15 20-14
13. Świdniczanka 11 12 19-20
14. Naprzód 11 12 15-21
15. Czarni 11 10 16-22
16. Sokół Kolbuszowa 11 7 11-20
17. Sparta 11 7 15-27
18. Wisła II 11 6 18-33

