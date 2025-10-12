Kasa na razie nie dla Hetmana. Przetarg na promocję do powtórki

O pomyśle na to, by po 300 tysięcy złotych wydać z budżetu Zamościa na działania promocyjne prowadzone na rzecz miasta pisaliśmy już w Dzienniku Wschodnim.

Przypomnijmy, że samorząd ogłosił przetarg, w którym mogły wziąć udział seniorskie dużyny piłki ręcznej grającej w lidze centralnej oraz piłki nożnej na poziomie co najmniej IV ligi. Nie wskazano w nim oczywiście, które kluby miałyby promocji się podjąć, ale z opisu zamówienia dojść jasno wynikało, że w grze może być jedynie Padwa i Hetman.

Otwarcie ofert nastąpiło pod koniec września. Spłynęły dwie. Jedna od Stowarzyszenia Klub Sportowy Hetman Zamość, druga z Klubu Piłki Ręcznej Padwa Zamość Spółka z o. o. Obie opiewały na 300 tys. zł. Czyli dokładnie na tyle, ile miasto chciało wydać.

Jednak ostatecznie okazało się, że przynajmniej na razie na pieniądze od miasta mogą liczyć jedynie szczypiorniści. W części dotyczącej piłki nożnej postępowanie zostało unieważnione, a przetarg ogłoszony ponownie. Dlaczego?

- Złożona oferta zawierała błędy formalne, które były nie do usunięcia w trakcie postępowania - mówi nam Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość.

Termin na złożenie kolejnej oferty wyznaczono na najbliższy czwartek, 16 października. Zapewnie Stowarzyszenie KS Hetman ponownie do przetargu przystąpi, unikając tym razem wcześniejszego błędu.

W jaki sposób sportowcy mają promować Zamość w najbliższym sezonie? Przypomnijmy, że logo miasta powinno być umieszczane np. na stronach internetowych i banerach, w internetowych relacjach na żywo, także na koszulkach, spodenkach, bluzach, ale również podczas skrótów czy wywiadów pomeczowych, na klubowych autokarach i ściankach wykorzystywanych podczas konferencji prasowych. Ma się ono znaleźć też na wszelkich materiałach drużyny, np. biletach, karnetach, kalendarzach i afiszach.

Ponadto zespoły sportowe mają m.in. za zadanie przygotować krótkie, 30-sekundowe filmy prezentujące zawodników „z pokazaniem kluczowych dla promocji Miasta Zamość miejsc”, a na dodatek tworzyć cykliczne materiały filmowe zapowiadające mecze i w nich również, po uzgodnieniu z miastem prezentować miejsca najważniejsze „ze względów promocyjnych oraz inwestycyjnych”.