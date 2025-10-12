Dobrze im poszło. Lubelscy policjanci w ogólnopolskiej czołówce

Dwa pierwsze miejsca indywidualnie, a drużynowo wysokie czwarte wywalczyli reprezentanci lubelskiego garnizonu podczas VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2025”.
Rywalizacja mundurowych trwała trzy dni. Odbyła się w Szkole Policji w Pile. W konkursie wzięło udział 17 ekip reprezentujących komendy wojewódzkie i stołeczną. W barwach lubelskiej KWP wystąpili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Poszło im całkiem dobrze.
Dwukrotnie, w kategoriach indywidualnych stawali na najwyższym podium. Tytuł „najlepszego policjanta sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą” zdobył komisarz Marek Tomaszewski. A jego kolega po fachu w stopniu podkomisarza został uznany za „najlepszego policjanta operacyjno-rozpoznawczego”.
W ostateczniej klasyfikacji drużynowej reprezentacja KWP Lublin znalazła się jednak na czwartym miejscu. Tytuł "najlepszej drużyny służby kryminalnej roku 2025", przypadł zespołowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.