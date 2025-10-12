Obsceniczne czyny w bazylice Św. Piotra, sprawca zatrzymany

W bazylice Świętego Piotra doszło w sobotę do obscenicznych czynów; ich sprawca - prawdopodobnie niezrównoważony - został natychmiast zatrzymany przez ochronę - podały źródła watykańskie. Jak wyjaśniono, o tym incydencie poinformowano papieża Leona XIV.
Według przekazywanych relacji mężczyzna zbliżył się do głównego Ołtarza Konfesji w bazylice i zaczął się tam obnażać dokonując obscenicznych czynów.
Żandarmeria watykańska i obecny na miejscu personel zatrzymały sprawcę, który- jak zaznaczono- okazywał znaki niezrównoważenia.
To kolejny incydent w bazylice Św. Piotra. W lutym tego mężczyzna wtargnął na ołtarz i zaczął go demolować.