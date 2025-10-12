Dziś mecz Litwa - Polska. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

W czwartek dowodzeni przez Jana Urbana Biało-Czerwoni pokonali w Chorzowie Nową Zelandię 1:0. W meczu z drużyną z drugiego końca świata wystąpili w dużej mierze zmiennicy, ale decydującą o zwycięstwie bramkę zdobył Piotr Zieliński, który w tym spotkaniu pełnił także rolę kapitana (Robert Lewandowski całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych).

Dziś wieczorem kibice mogą być pewni, że gwiazdor FC Barcelony pojawi się na murawie od pierwszych minut. Stawka spotkania jest bowiem zdecydowanie wyższa niż tego, które przed kilkoma dniami odbyło się w Polsce. Biało-Czerwoni chcąc myśleć o drugim miejscu w grupie nie mają prawa przegrać w Kownie ze zdecydowanie niżej notowaną Litwą.

– Wiemy, że jesteśmy faworytem. Każdy wynik inny niż zwycięstwo będzie odebrany jako porażka. Przed nami wyzwanie, ale bądźmy sobą, grajmy to, co potrafimy. Zobaczymy, czy to wystarczy na Litwinów – powiedział w sobotę Jan Urban na przedmeczowej konferencji prasowej.

W pierwszym meczu Polaków z Litwinami, który odbył się w Warszawie, a za wyniki naszej drużyny odpowiadał jeszcze Michał Probierz udało się wygrać 1:0 po golu Lewandowskiego. Do tego spotkania nawiązał obecny selekcjoner.

– Mam nadzieję, że tym razem nie będzie podobnej sytuacji. Być może wtedy ktoś troszeczkę zlekceważył przeciwnika. Później na boisku okazało się, że nie jest tak prosto z nim wygrać, a wtedy zmienić koncentrację i podejście to nie jest prosta sprawa. Wiem to z doświadczenia – powiedział Urban.

Niedzielny mecz w Kownie rozpocznie się godzinie 20.45. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport i w internecie pod adresem sport.tvp.pl