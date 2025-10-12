Gluten w bezglutenowych chrupkach. GIS ostrzega przed tym produktem

"W wyniku kontroli urzędowej przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w określonej poniżej partii chrupek kukurydzianych oznakowanych jako bezglutenowe" - czytamy w komunikacie wydanym przez GIS.

Znalazła się tam również informacja, że spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej.

O jakie chrupki konkretnie chodzi? Te o nazwie SMA KOTEK. Produkt bezglutenowy 100 g. Numer niebezpiecznej dla alergików partii to: 11.2025 C0 507, a data przydatności do spożycia: 11.2025. Przekąska jest produkowana przez TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, Kunów, 27-415.

Jak przekazuje GIS, producent natychmiast po otrzymaniu informacji dotyczącej wykrycia zawartości glutenu w próbce produktu oznakowanego sformułowaniem „bezglutenowy”, niezwłocznie wdrożył działania prewencyjne. Odbiorców poinformowano o tej sytuacji i rozpoczęto proces wstrzymania sprzedaży produktu do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.