Górnik Łęczna i LW Bogdanka nawiązały współpracę z Poleskim Parkiem Narodowym

Inicjatywa zakłada wykorzystanie potencjału pierwszoligowego Górnika Łęczna do budowania świadomości ekologicznej wśród kibiców, młodzieży oraz lokalnej społeczności, a także do podkreślenia roli instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za rozwój regionu.

Na tym nie koniec. W ramach współpracy przewidziano przygotowanie specjalnego, trzeciego kompletu strojów Górnika Łęczna z logotypem Poleskiego Parku Narodowego. Ma on nawiązywać do dziedzictwa regionu i wartości związanych z ochroną przyrody. Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie organizacja meczu dedykowanego odlotowi żurawi z terenu PPN, podczas którego drużyna Górnika wystąpi w specjalnych koszulkach, na których wszystkie logotypy sponsorów oraz herb klubu będą „wygaszone”, a jedynym emblematem wyróżnionym na trykocie będzie znak Poleskiego Parku Narodowego. Wedle zapowiedzi w inicjatywie aktywnie ma uczestniczyć będzie również LW Bogdanka, wspierając przedsięwzięcia podejmowane przez Górnika i PPN.

– Lubelski Węgiel Bogdanka od lat angażuje się w projekty, które wzmacniają więzi z regionem i promują wartości bliskie naszej społeczności. Tym razem jako podmiot, który czynnie współpracuje zarówno z Poleskim Parkiem Narodowym jak i Górnikiem Łęczna, staliśmy się niejako pomostem łączącym wyjątkową i niezwykle ważną ideę. Jej założenia choć ponadczasowe oparte na współpracy, różnorodności i dialogu, to zakomunikowane w nietypowy sposób, gdzie to stadion staje się przestrzenią do rozmowy o ochronie środowiska i bogactwie przyrody naszego najbliższego otoczenia. Jako firma odpowiedzialna wobec społeczności i środowiska chcemy podkreślać, że rozwój gospodarczy, troska o ludzi i szacunek dla natury mogą iść ze sobą w parze a realizacja tej idei jest kluczem do sięgania po najambitniejsze cele – powiedział Sławomir Krenczyk, zastępca prezesa zarządu ds. rozwoju LW Bogdanka

– To partnerstwo łączy sport, przyrodę i odpowiedzialność społeczną. Dzięki współpracy możemy wspólnie promować unikatowe walory Polesia Lubelskiego oraz kształtować postawy proekologiczne wśród kibiców i mieszkańców regionu. To bardzo ważne, że Bogdanka jako nasz strategiczny sponsor gra razem z nami nie tylko wspierając nas finansowo, ale także angażując się w takie inicjatywy jak ta – podkreślił Maciej Grzywa, prezes Górnika Łęczna.

Jakich jeszcze działań można się spodziewać? W planach znajduje się również profesjonalna sesja zdjęciowa z udziałem zawodników Górnika na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Wszystkie strony podejmą także wspólne akcje edukacyjno-promocyjne skierowane do kibiców, dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Każdy mecz Górnika w Łęcznej będzie dodatkowo promowany materiałami ukazującymi piękno i atrakcje PPN. Z kolei kibice, którzy zakupią bilety spotkania Górnika, zyskają możliwość jednorazowego wstępu na teren Poleskiego Parku Narodowego.