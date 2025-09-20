Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Górnik Łęczna i LW Bogdanka nawiązały współpracę z Poleskim Parkiem Narodowym

Autor: Zdjęcie autora oprac. bs
(fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Górnik Łęczna, Poleski Park Narodowy oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w piątek w urokliwych okolicznościach przyrody podpisały list intencyjny. Jego celem jest trójstronna współpraca i promocja idei zrównoważonego rozwoju, działań na rzecz ochrony środowiska oraz walorów przyrodniczych Polesia Lubelskiego

Inicjatywa zakłada wykorzystanie potencjału pierwszoligowego Górnika Łęczna do budowania świadomości ekologicznej wśród kibiców, młodzieży oraz lokalnej społeczności, a także do podkreślenia roli instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za rozwój regionu.

Na tym nie koniec. W ramach współpracy przewidziano przygotowanie specjalnego, trzeciego kompletu strojów Górnika Łęczna z logotypem Poleskiego Parku Narodowego. Ma on nawiązywać do dziedzictwa regionu i wartości związanych z ochroną przyrody. Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie organizacja meczu dedykowanego odlotowi żurawi z terenu PPN, podczas którego drużyna Górnika wystąpi w specjalnych koszulkach, na których wszystkie logotypy sponsorów oraz herb klubu będą „wygaszone”, a jedynym emblematem wyróżnionym na trykocie będzie znak Poleskiego Parku Narodowego. Wedle zapowiedzi w inicjatywie aktywnie ma uczestniczyć będzie również LW Bogdanka, wspierając przedsięwzięcia podejmowane przez Górnika i PPN.

Lubelski Węgiel Bogdanka od lat angażuje się w projekty, które wzmacniają więzi z regionem i promują wartości bliskie naszej społeczności. Tym razem jako podmiot, który czynnie współpracuje zarówno z Poleskim Parkiem Narodowym jak i Górnikiem Łęczna, staliśmy się niejako pomostem łączącym wyjątkową i niezwykle ważną ideę. Jej założenia choć ponadczasowe oparte na współpracy, różnorodności i dialogu, to zakomunikowane w nietypowy sposób, gdzie to stadion staje się przestrzenią do rozmowy o ochronie środowiska i bogactwie przyrody naszego najbliższego otoczenia. Jako firma odpowiedzialna wobec społeczności i środowiska chcemy podkreślać, że rozwój gospodarczy, troska o ludzi i szacunek dla natury mogą iść ze sobą w parze a realizacja tej idei jest kluczem do sięgania po najambitniejsze cele – powiedział Sławomir Krenczyk, zastępca prezesa zarządu ds. rozwoju LW Bogdanka

– To partnerstwo łączy sport, przyrodę i odpowiedzialność społeczną. Dzięki współpracy możemy wspólnie promować unikatowe walory Polesia Lubelskiego oraz kształtować postawy proekologiczne wśród kibiców i mieszkańców regionu. To bardzo ważne, że Bogdanka jako nasz strategiczny sponsor gra razem z nami nie tylko wspierając nas finansowo, ale także angażując się w takie inicjatywy jak ta – podkreślił Maciej Grzywa, prezes Górnika Łęczna.

Jakich jeszcze działań można się spodziewać? W planach znajduje się również profesjonalna sesja zdjęciowa z udziałem zawodników Górnika na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Wszystkie strony podejmą także wspólne akcje edukacyjno-promocyjne skierowane do kibiców, dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Każdy mecz Górnika w Łęcznej będzie dodatkowo promowany materiałami ukazującymi piękno i atrakcje PPN. Z kolei kibice, którzy zakupią bilety spotkania Górnika, zyskają możliwość jednorazowego wstępu na teren Poleskiego Parku Narodowego.

BETCLIC I LIGA
9. KOLEJKA

Wyniki:

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna 3-3
Wisła Kraków - Odra Opole 2-2
Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 2-1
Miedź Legnica - Polonia Warszawa 1-1
Stal Rzeszów - Znicz Pruszków 1-0
Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice 2-0
Chrobry Głogów - Pogoń Siedlce 2-1
GKS Tychy - Polonia Bytom 1-2
Wieczysta Kraków - Stal Mielec 2-0

Tabela:

1. Wisła 8 19 30-9
2. Wieczysta 8 17 20-9
3. Śląsk 9 17 15-13
4. Polonia B. 9 16 14-12
5. Stal Rz. 9 14 14-13
6. Chrobry 9 13 13-10
7. Ruch 9 13 13-11
8. Polonia W. 9 13 15-15
9. Pogoń G.M 9 12 18-15
10. Pogoń S. 9 12 9-7
11. ŁKS 9 11 14-14
12. Tychy 9 11 15-16
13. Miedź 9 11 14-18
14. Stal M. 9 11 12-19
15. Odra 9 10 8-12
16. Puszcza 9 6 7-11
17. Górnik 9 6 12-20
18. Znicz 9 3 8-27

