Górnik Łęczna jedzie do Głogowa z wiarą w sukces

O środowym meczu z Cracovią kibice, piłkarz i sztab szkoleniowy Górnika będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy okazał się zdecydowanie lepszy i wygrał w Łęcznej 5:1. – Gratuluję zespołowi Cracovii zwycięstwa i okazałego wyniku. Nie bez powodu ta drużyna jest w czołówce PKO BP Ekstraklasy i jest „na fali”. Przeciwnik wykorzystał nasze gapiostwo w niektórych momentach i pokazał jakość. Ilość goli jaką straciliśmy jest martwiąca, ale zdaję sobie sprawę, że graliśmy przeciwko bardzo jakościowej drużynie. Żałuję, że nie strzeliliśmy większej ilości bramek, bo mieliśmy ku temu okazje – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Maciej Stolarczyk trener Górnika.

Po krótkiej pucharowej przygodzie Górnik wraca do rywalizacji w Betclic I Lidze. W ramach 11. kolejki łęcznianie pojadą do Głogowa zmierzyć się z tamtejszym Chrobrym. Ich cel od początku sezonu pozostaje bez zmian czyli postarać się o pierwszą wygraną w rozgrywkach. – Motywacją dla nas przed meczem z Chrobrym jest nasze miejsce w tabeli. Nie czujemy się z tym dobrze. Pomimo tego, że w wielu meczach powinniśmy osiągać zupełnie inne rezultaty to piłka nożna jest bezlitosna i uczy pokory. Myślę, że motywacji do tego by wygrać w Głogowie jest w nas dużo – zapowiedział szkoleniowiec Górnika.

W Głogowie zielono-czarni będą musieli sobie poradzić bez kilku podstawowych zawodników. Najważniejszym nazwiskiem na liście strat jest oczywiście Bartosz Śpiączka. – Wstępna diagnoza była taka, że nie jest to aż tak poważny uraz na jaki mógł wyglądać. Prawdopodobnie Bartek będzie pauzować kilka tygodni, ale jeszcze czekamy na ostateczną diagnozę – zdradził trener Górnika.

Wobec takiej sytuacji ciężar zdobywania goli w najbliższych tygodniach może spaść na Branislava Spacila. Słowak zagrał 45 minut przeciwko Cracovii i strzelił jej gola w końcówce. Teraz będzie chciał zdobyć bramkę w kolejnym spotkaniu. – Musimy wygrać w Głogowie i zrobimy wszystko, żeby to osiągnąć. Nadal wierzę w ten zespół bo uważam, że w naszej kadrze jest wielu dobrych piłkarzy. Trzeba to tylko pokazać na boisku – zapowiada Spacil.

Początek niedzielnego meczu pomiędzy Chrobrym, a Górnikiem zaplanowano na godzinę 17.30. Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie pod adresem sport.tvp.pl.