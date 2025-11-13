Górnik Łęczna przegrał sparing z rezerwami Legii Warszawa

Rezerwy stołecznego zespołu grają w pierwszej grupie Betclic III Ligi i są jej liderem. Zespół z Warszawy w 16 meczach zgromadził 38 punktów i o jedno „oczko” wyprzedza Wartę Sieradz. Rezerwy „Wojskowych” w ten weekend powinny zagrać u siebie ze Zniczem Biała Piska, ale ze względu na powołania zawodników do reprezentacji narodowych mecz przełożono na 26 listopada.

Zespoły z Łęcznej i Warszawy chciały podtrzymać rytm meczowy dlatego w czwartek punktualnie w południe wybiegły na murawę stadionu Górnika. Na ławce rezerwowych gospodarzy zasiadł 14-letni Krystian Kołodziejczak ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika, który podpisał swoją pierwszą umowę U-18 do czerwca 2028 roku, a także testowany Oleksandr Mishchenko z czwartoligowej Tomasovii Tomaszów Lubelski.

W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. W 27 minucie jeden z zawodników Legii II dośrodkował piłkę w pole karne. Tę źle wybił jeden z defensorów Górnika i Samuel Sarudi strzałem z około 10 metrów pokonał Łukasza Budziłka.

Po zmianie stron obie drużyny przeprowadziły szereg zmian. Tempo spotkania nie było zawrotne, a co za tym idzie wynik się nie zmienił i minimalnie lepszy od zielono-czarnych okazał się trzecioligowiec.

Po meczu z rezerwami Legii piłkarze Górnika rozpoczną przygotowania do ostatniego meczu pierwszej rundy w Betclic I Lidze. W niedzielę, 23 listopada zielono-czarni zagrają u siebie z ŁKS Łódź. Nie będzie to jednak ostatnie spotkanie Górnika w tym roku. Do końca roku odbędą się jeszcze dwa spotkania z rundy rewanżowej. 28 listopada łęcznianie pojadą do rewelacyjnego beniaminka – Polonii Bytom, a w ostatnim meczu w tym roku kalendarzowym zagrają u siebie z Ruchem Chorzów (7 grudnia o 20.15).

Górnik Łęczna – Legia II Warszawa 0:1 (0:1)

Bramka: Sarudi (27).

Górnik: Budziłek (76 Kłos) – Szabaciuk (58 Broda), Kruk (82 Smolarczyk), Jaroszyński (58 Abbott), Osipiuk (46 Bojańczyk, 82 Steszuk), Kryeziu (46 Akhmedov), Szczytniewski (46 Krawczyk), Bednarczyk (46 Ogaga, 82 Kołodziejczak),Tkacz (46 Santos, 82 Mishchenko), Orlik (58 Traore, 82 Litwa), Janaszek (46 Masar, 82 Doba).

Legia II: Bienduga (46 Trojanowski) - White IV (90 Kubiak), Góra, Mesjasz, Karolak (74 Jania) - Sarudi (84 Butucel), Boczoń (60 Saletra), Wyganowski - Kiedrowicz (64 Pchełka), Ryczkowski (46 Mizera), Skrobała (74 Konik).