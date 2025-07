Motor Lublin pozyskał trzech perspektywicznych zawodników

Szymanek to ofensywnie usposobiony pomocnik, który jest wychowankiem Wisły Puławy. W pierwszym zespole „Dumy Powiśla” zagrał w wieku 16 lat kiedy drużyna występowała na poziomie trzeciej ligi. W poprzedniej kampanii z kolei bardzo ważnym zawodnikiem w talii trenera Macieja Tokarczyka. 20-latek zagrał w aż 30 spotkaniach Betclic II Ligi i zdobył w nich siedem bramek. Łącznie w Wiśle rozegrał 42 dwa spotkania.

– Kacper to młody, perspektywiczny zawodnik. W poprzednim sezonie wyróżnił się na szczeblu centralnym, strzelając siedem bramek. Jest z nami już kilka tygodni, wystąpił we wszystkich grach kontrolnych i wywarł na nas bardzo dobre wrażenie – powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru Lublin cytowany przez klubowy portal.

Szymanek dołącza do Motoru na zasadzie wolnego transferu i podpisał z klubem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Kolejnym zawodnikiem, który oficjalnie wzmocnił żółto-biało-niebieskich jest Paskal Meyer. 20-latek występuje na pozycji obrońcy, a w piłkę nożną uczył się grać w Niemczech. Do 16. roku życia występował w Niendorfer TSV skąd trafił do Holstein Kiel. W zeszłym sezonie w rezerwach tej ekipy wystąpił w 30 meczach, w których strzelił cztery bramki i zanotował asystę.

– Paskal może występować zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie boiska. Już podczas pierwszego sparingu wywarł na nas pozytywne wrażenie. To młody zawodnik, który dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi – powiedział Golański. – Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem do Motoru. To dla mnie ważny krok w karierze. Zrobię wszystko, żeby jak najlepiej reprezentować te barwy – dodał nowy defensor ekstraklasowicza.

Meyer związał się z Motorem dwuletnim kontraktem, w którym zawarto możliwość przedłużenia o kolejne dwa lata.

Trzecim nowym zawodnikiem Motoru został Kacper Plichta. To 18-letni napastnik, który do Lublina przenosi się ze Stali Rzeszów, której jest zresztą wychowankiem, a w zeszłym sezonie zagrał osiem meczów w Betclic I Lidze. – Kacper był na naszym radarze od dłuższego czasu. Cieszymy się, że udało się sfinalizować ten transfer. To zawodnik o bardzo dużym potencjale i świetnej motoryce – zdradził dyrektor sportowy Motoru.

Młody napastnik podpisał z Motorem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.