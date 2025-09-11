Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

III liga gr. IV

Dzisiaj
13:17
Avia i Chełmianka z dodatkowymi wzmocnieniami

W poniedziałek okienko transferowe w Polsce zostało zamknięte, ale nadal do wzięcia są wolni zawodnicy. Z okazji skorzystali działacze Avii i Chełmianki. Ekipa ze Świdnika pozyskała byłego gracza Motoru Lublin Kamila Wojtkowskiego. Do drużyny Ireneusza Pietrzykowskiego dołączył za to Maksymilian Banaszewski.

Kamil Wojtkowski to nowy piłkarz Avii Świdnik
Kamil Wojtkowski to nowy piłkarz Avii Świdnik (fot. Avia Świdnik/facebook)

Wojtkowski ma 27 lat, jest środkowym pomocnikiem i może się pochwalić bardzo bogatym CV. W ekstraklasie debiutował już... 11 lat temu w barwach Pogoni Szczecin. Później wyjechał do Niemiec, gdzie był zawodnikiem rezerw RB Lipsk. Po powrocie do Polski wylądował w Wiśle Kraków. I właśnie wtedy przeżywał najlepszy okres w karierze. W barwach „Białej Gwiazdy” zaliczył 71 meczów i zdobył cztery gole.

W sezonie 20/21 zagrał jeszcze siedem razy dla Jagielloni Białystok, a później przeniósł się do Grecji i na Cypr. Kolejną szansę w Polsce dał mu Motor Lublin. Dla żółto-biało-niebieskich uzbierał 40 występów w I i II lidze (gol oraz dwie asysty). Poprzednie rozgrywki spędził na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, w barwach Stali Stalowa Wola. W lidze zagrał 24 razy (19 meczów w podstawowym składzie), ale zapisał na swoim koncie tylko jedną asystę. Od lipca Wojtkowski pozostawał wolnym zawodnikiem i ostatecznie wzmocni walczącą o awans do II ligi Avię.

Chełmianka też zdecydowała się jeszcze pozyskać nowego piłkarza. Maksymilian Banaszewski ma 30 lat i gra na pozycji ofensywnego pomocnika, ale radzi sobie też jako skrzydłowy. W CV ma osiem występów w PKP BP Ekstraklasie (sezon 18/19, Arka Gdynia), ale aż 232 mecze na poziomie I ligi. A do tego: 23 gole i 20 asyst.

Najskuteczniejszy był w sezonie 20/21, kiedy dla Chrobrego Głogów strzelił siedem bramek w lidze. W sezonie 23/24 zakładał koszulkę Podbeskidzia Bielsko-Biała i zaliczył wówczas: jedno trafienie i sześć asyst. W poprzednich rozgrywkach Odrę Opole. Na jesieni rozegrał 16 meczów (jedna asysta), ale pod koniec lutego rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Ostatni raz na murawie, w oficjalnym spotkaniu pojawił się w grudniu 2024 roku.

Chełmianka po kontuzjach ofensywnych zawodników: Krystiana Mroczka i Bartłomieja Korbeckiego potrzebowała wzmocnień z przodu i stąd dodatkowy transfer.

Maksymilian Banaszewski wzmocnił Chełmiankę (fot. Chełmianka Chełm/facebook)
Czytaj więcej o:
BETCLIC III LIGA, GR. IV
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia II - Avia Świdnik 4-5
KSZO Ostrowiec Św. - Star Starachowice 0-0
Podlasie Biała Podlaska - Wiślanie Skawina 2-2
Pogoń Sokół Lubaczów - Naprzód Jędrzejów 1-0
Siarka Tarnobrzeg - Korona II Kielce 3-1
Sparta Kazimierza Wielka - Stal Kraśnik 0-4
Świdniczanka Świdnik - Chełmianka 1-1
Wisła II Kraków - Czarni Połaniec 2-4
Wisłoka Dębica - Sokół Kolbuszowa Dolna 1-0

Tabela:

1. Avia 7 18 18-9
2. KSZO 7 17 14-5
3. Chełmianka 7 16 14-9
4. Wiślanie 7 13 17-16
5. Pogoń Sokół 7 11 14-10
6. Podlasie 7 11 14-12
7. Stal K. 7 10 14-9
8. Korona II 7 10 12-14
9. Wisłoka 7 9 10-9
10. Star 7 9 10-10
11. Siarka 7 8 10-13
12. Cracovia II 7 8 13-17
13. Sokół Kolbuszowa 7 7 8-10
14. Sparta 7 7 11-16
15. Naprzód 7 6 9-11
16. Czarni 7 6 9-13
17. Wisła II 7 6 13-22
18. Świdniczanka 7 3 8-13

