Druga wygrana z rzędu Podlasia Biała Podlaska. Antoni Piechniczek przyniósł szczęście

Jarosław Kaczyński w Lublinie: Chcemy, aby Polska była w Unii Europejskiej, ale UE musi się zmienić

- Świętą sprawą dla Polaków jest to, żeby mieć suwerenne państwo. Jeżeli chcemy się nadal rozwijać to musimy odrzucić koncepcję rządów z zewnątrz. Chcemy, aby Polska była w Unii Europejskiej, ale UE musi się zmienić – powiedział w sobotę w Lublinie wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jego wystąpienie podczas konwencji wojewódzkiej PiS, która odbyła się w Filharmonii Lubelskiej poprzedziła prezentacja kandydatów Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Sejmu w okręgach 6 i 7 oraz do Senatu. Polacy do urn pójdą już za tydzień, 15 października.