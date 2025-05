Korzyści pracowników z Filipin dla gospodarki ogólnopolskiej i lokalnych biznesów

Dziedzictwo doskonałości w rekrutacji

Grupa Worksol rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku jako agencja pracy tymczasowej pod nazwą WORKSOL Michał Solecki, początkowo koncentrując się na rekrutacji pracowników z Ukrainy i innych krajów WNP. Z biegiem lat agencja rozszerzyła swoją działalność o pozyskiwanie talentów z Azji, zwłaszcza z Filipin, a także z Ameryki Południowej i innych regionów. Do 2019 roku Worksol ugruntował swoją pozycję w rekrutacji pracowników z Filipin, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą w dynamicznie rozwijającej się gospodarce Polski. Zaangażowanie agencji w etyczną rekrutację i legalne zatrudnianie pracowników sprawiło, że stała się ona preferowanym wyborem zarówno dla polskich pracodawców, jak i osób poszukujących pracy za granicą.

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu Worksol pomógł znaleźć pracę ponad 20 000 pracowników w różnych branżach, współpracując z takimi firmami jak ArcelorMittal Huta Katowice, Budimex, Cegielski S.A., Dragados, Stocznia Gdańska, Stiegelmeyer, SHL i wieloma innymi. Zdolność agencji do zaspokojenia potrzeb zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych pracowników sprawia, że jest ona wszechstronnym i niezawodnym partnerem w zakresie rekrutacji.

Różnorodne możliwości zatrudnienia

Worksol Group specjalizuje się w rekrutacji pracowników z zagranicy, w tym Filipin, Indonezji, Kolumbii oraz innych krajów na różne stanowiska w Polsce, zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych. W przypadku pracowników wykwalifikowanych agencja ułatwia zatrudnienie w sektorach o wysokim zapotrzebowaniu, takich jak:

Spawanie : Filipińscy spawacze są bardzo poszukiwani ze względu na swoją precyzję i doświadczenie, często zatrudniani są w branżach takich jak produkcja stali i budownictwo.

: Filipińscy spawacze są bardzo poszukiwani ze względu na swoją precyzję i doświadczenie, często zatrudniani są w branżach takich jak produkcja stali i budownictwo. Budownictwo : Wykwalifikowani budowlańcy i inżynierowie przyczyniają się do rozwoju infrastruktury Polski, pracując przy projektach od budynków mieszkalnych po duże obiekty przemysłowe.

: Wykwalifikowani budowlańcy i inżynierowie przyczyniają się do rozwoju infrastruktury Polski, pracując przy projektach od budynków mieszkalnych po duże obiekty przemysłowe. Obsługa maszyn CNC : Filipińscy operatorzy maszyn CNC są cenieni za swoje umiejętności techniczne, które zapewniają wysoką jakość produkcji w zakładach produkcyjnych.

: Filipińscy operatorzy maszyn CNC są cenieni za swoje umiejętności techniczne, które zapewniają wysoką jakość produkcji w zakładach produkcyjnych. Inżynieria: Specjaliści z wykształceniem w dziedzinie inżynierii mechanicznej, elektrycznej i budownictwa są zatrudniani w celu zaspokojenia potrzeb rozwijającego się sektora przemysłowego w Polsce.

Niewykwalifikowanym pracownikom Worksol oferuje zatrudnienie na takich stanowiskach, jak:

Pracownicy magazynowi : obsługa logistyki i magazynowania w tętniących życiem centrach logistycznych w Polsce.

: obsługa logistyki i magazynowania w tętniących życiem centrach logistycznych w Polsce. Pracownicy produkcji mebli : wsparcie procesów montażu i produkcji w nowoczesnych fabrykach.

: wsparcie procesów montażu i produkcji w nowoczesnych fabrykach. Pracownicy fizyczni: wykonywanie podstawowych zadań w różnych branżach, od rolnictwa po produkcję.

Zdolność agencji do dopasowania kandydatów do stanowisk odpowiadających ich umiejętnościom i aspiracjom gwarantuje, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy czerpią korzyści z produktywnej i satysfakcjonującej współpracy.

Globalny zasięg i lokalna wiedza

Strategia rekrutacyjna Worksol Group jest wspierana przez rozległą sieć biur w Polsce i za granicą. W Polsce agencja posiada pięć centrów rekrutacyjnych w dużych miastach – Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Gdyni – zapewniając zasięg na terenie całego kraju i łatwą dostępność. Siedziba główna w Kępnie pełni rolę centrum koordynacyjnego, koordynując działania i utrzymując wysokie standardy obsługi.

Zdając sobie sprawę ze znaczenia lokalnego wsparcia dla pracowników z Filipin, Worksol otworzył zagraniczne biura w strategicznych lokalizacjach:

Japonia (Tokio) : Otwarte w 2025 r. biuro ułatwia proces rekrutacji Filipińczyków już pracujących w Japonii, którzy chcą spróbować swoich sił w Europie.

: Otwarte w 2025 r. biuro ułatwia proces rekrutacji Filipińczyków już pracujących w Japonii, którzy chcą spróbować swoich sił w Europie. Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj): Biuro wspiera filipińskich pracowników migrujących na Bliskim Wschodzie, oferując im lepsze warunki pracy i wyższy standard życia w Polsce.

Te międzynarodowe biura usprawniają proces rekrutacji, zapewniając lokalną pomoc w zakresie dokumentacji, wniosków wizowych i orientacji kulturowej, ułatwiając filipińskim kandydatom przejście do Polski.

Filipińscy rekruterzy: pomost do nowych możliwości

Jedną z wyróżniających cech Worksol jest zespół filipińskich rekruterów, w skład którego wchodzą tacy profesjonaliści jak Kim Fernandez, Annafe Amolar i Dawn Vinoya. Rekruterzy ci odgrywają kluczową rolę we wspieraniu filipińskich kandydatów podczas całej ich podróży do Polski. Do ich obowiązków należy:

Dostarczanie informacji : oferowanie szczegółowych informacji na temat możliwości zatrudnienia, warunków życia i niuansów kulturowych w Polsce.

: oferowanie szczegółowych informacji na temat możliwości zatrudnienia, warunków życia i niuansów kulturowych w Polsce. Dopasowywanie ofert pracy : pomoc kandydatom w wyborze stanowisk zgodnych z ich umiejętnościami, doświadczeniem i celami zawodowymi.

: pomoc kandydatom w wyborze stanowisk zgodnych z ich umiejętnościami, doświadczeniem i celami zawodowymi. Pomoc w uzyskaniu wizy i pozwolenia na pracę : Przeprowadzanie kandydatów przez skomplikowany proces uzyskania polskiej wizy i pozwolenia na pracę, zapewniając zgodność z wymogami prawnymi.

: Przeprowadzanie kandydatów przez skomplikowany proces uzyskania polskiej wizy i pozwolenia na pracę, zapewniając zgodność z wymogami prawnymi. Wsparcie po przyjeździe : Spotkanie z kandydatami po ich przybyciu do Polski i pomoc w aklimatyzacji w nowym otoczeniu.

: Spotkanie z kandydatami po ich przybyciu do Polski i pomoc w aklimatyzacji w nowym otoczeniu. Stałe wsparcie: Koordynacja działań z kandydatami po zatrudnieniu w celu pomocy w sporządzeniu umów, uzyskaniu karty pobytu czasowego (TRC) i innych dokumentów.

Obecność filipińskich rekruterów sprzyja budowaniu zaufania i zrozumieniu kulturowym, dzięki czemu Worksol jest preferowanym wyborem dla filipińskich pracowników poszukujących możliwości zatrudnienia za granicą. Ich wielojęzyczność, w tym znajomość języka angielskiego, filipińskiego i tagalog, zapewnia jasną komunikację i indywidualne wsparcie.

Legalne i przejrzyste praktyki zatrudnienia

Worksol Group zobowiązuje się do etycznej rekrutacji, zapewniając wszystkim pracownikom legalne i przejrzyste zatrudnienie. Agencja przestrzega polskiego prawa pracy, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi przepisami. Wszystkie wynagrodzenia pracowników są wypłacane na polskie konta bankowe, co gwarantuje przejrzystość i bezpieczeństwo. Agencja pomaga również w uzyskaniu pozwoleń na pracę i wiz. Po uzyskaniu polskiej wizy krajowej, wymaganej dla większości obywateli spoza UE, pracownicy, którzy chcą pozostać w Polsce dłużej niż rok, muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, w czym pomaga również dział legalizacji Worksol.

Zaangażowanie Worksol w przestrzeganie prawa obejmuje również współpracę z pracodawcami, zapewniając jasne, uczciwe i zgodne z polskimi przepisami umowy.

Michał Solecki, prezes zarządu Worksol Group, na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2025

Podczas 17. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), który odbył się w Katowicach w dniach 23-25 kwietnia 2025 r., prezes zarządu Worksol Group, Michał Solecki, podkreślił kluczową rolę zagranicznych pracowników w utrzymaniu wzrostu gospodarczego Polski. Podczas tego prestiżowego wydarzenia Solecki zwrócił uwagę na rosnącą otwartość polskiego rynku pracy na pracowników zagranicznych z całego świata, zwłaszcza z Azji. Zaznaczył, że napływ wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników z krajów Azji, Ameryki Południowej czy Europy Wschodniej ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej w kluczowych branżach, takich jak produkcja, budownictwo i logistyka. Wypowiedź Soleckiego podkreśliła transformację Polski w miejsce przyjazne dla globalnych talentów, napędzane silnym wzrostem gospodarczym i korzystnymi warunkami życia.

Polska: kraj możliwości

Polska wyróżnia się jako najszybciej rozwijająca się gospodarka w Unii Europejskiej, z niską stopą bezrobocia wynoszącą 3,5% i prężnym rynkiem pracy. Chociaż wynagrodzenia w Polsce mogą być nieco niższe niż w Europie Zachodniej, koszty utrzymania też są często niższe, co zapewnia wyższy standard życia. Bogata kultura, nowoczesna infrastruktura i bezpieczne środowisko sprawiają, że nasz kraj jest atrakcyjnym miejscem dla pracowników zagranicznych. Dla Filipińczyków wspólne dziedzictwo katolickie i powszechne używanie języka angielskiego w środowisku zawodowym dodatkowo ułatwiają adaptację, sprzyjając poczuciu kulturowej bliskości.

W ostatnich latach wzrosło uzależnienie polskiej gospodarki od pracowników zagranicznych, zwłaszcza w związku ze starzeniem się społeczeństwa i spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym. Worksol Group odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu tego wyzwania demograficznego, rekrutując pracowników, którzy wnoszą na polski rynek pracy różnorodne umiejętności i silną etykę pracy. Jeszcze w 2018 r. pracownicy z Azji stanowili około 4% siły roboczej w Polsce, a liczba ta nadal rośnie z każdym rokiem, przy czym Filipińczycy odgrywają znaczącą rolę.

Wyzwania i rozwiązania

Pomimo sukcesów, Worksol Group jest świadoma wyzwań, przed jakimi stoją pracownicy z odległych krajów, w tym potencjalnego wyzysku ze strony nieuczciwych agencji. W 2024 r. dochodzenie przeprowadzone przez Al Jazeera ujawniło problemy związane z niektórymi sieciami rekrutacyjnymi, które pobierały od filipińskich pracowników nadmierne opłaty za pracę, która nigdy nie doszła do skutku. Worksol aktywnie dystansuje się od takich praktyk, podkreślając swoje zaangażowanie na rzecz przejrzystości i zgodności z prawem. Rygorystyczne procesy weryfikacji kandydatów oraz współpraca z akredytowanymi partnerami zapewniają im ochronę przed wyzyskiem.

Ponadto Worksol zajmuje się barierami kulturowymi i językowymi, zapewniając kompleksowe wsparcie, w tym programy orientacji kulturowej. Filipińscy rekruterzy agencji odgrywają kluczową rolę w pomaganiu pracownikom w pokonywaniu tych wyzwań, zapewniając im płynną integrację z polskim społeczeństwem.

Worksol Group zaprasza do współpracy w ramach zatrudnienia pracowników z Filipin i nie tylko

Worksol Group stała się punktem odniesienia dla filipińskich pracowników pragnących rozpocząć karierę w Polsce. Dzięki rozległej sieci biur, oddanym filipińskim rekruterom i zaangażowaniu w etyczne praktyki, agencja zmieniła życie tysięcy pracowników, jednocześnie zaspokajając potrzeby rynku pracy w Polsce. Pod kierownictwem Michała Soleckiego Worksol nadal podkreśla znaczenie pracowników zagranicznych dla napędzania wzrostu gospodarczego Polski, co zostało podkreślone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2025. Wraz z dalszym rozwojem polskiej gospodarki Worksol Group pozostaje w czołówce międzynarodowej rekrutacji, łącząc kultury i tworząc możliwości dla lepszej przyszłości.