Koniec dobrej passy Podlasia. Wisła II Kraków górą

„Biała Gwiazda” od kilku sezonów „kibluje” na zapleczu ekstraklasy, ale przynajmniej wykorzystała ten czas, żeby wprowadzić do drużyny kilku młodych zawodników. Świetnie spisują się przede wszystkim: Maciej Kuziemka, Kacper Duda czy Mariusz Kutwa.

Ta trójka wystąpiła w meczu reprezentacji Polski U-21, która pokonała w piątek Włochów 2:1. O tym, że w Wiśle nie brakuje innych, utalentowanych zawodników przekonali się w sobotę właśnie piłkarze Podlasia. Dwa gole dla gospodarzy zdobył trochę starszy od wspomnianego tercetu, bo 23-letni Witktor Szywacz.

W 18 minucie kapitan Wisły II dostał podanie w szesnastkę i z łatwością uwolnił się spod opieki rywala „ruletą”. To jedno zagranie, na skaju pola karnego wystarczyło, żeby znalazł się w doskonałej sytuacji. Co najważniejsze, Szywacz tej szansy nie zmarnował, bo uderzeniem po długim rogu dał swojej drużynie prowadzenie.

Kilka chwil później powinno być 2:0. Dominik Kościelniak wygrał walkę bark w bark z Dominikiem Malugą, ale z bliska huknął w poprzeczkę. Później kilka szans wypracowali sobie piłkarze Macieja Oleksiuka. Może „setek” nie było, ale niewiele do szczęścia zabrakło chociażby po zaskakującym strzale z okolic szesnastki Adriana Wnuka. Niestety, piłka ostatecznie spadła tylko na górną siatkę. Swoją okazję miał też Piotr Urbański jednak i on spudłował.

Po drugim kwadransie gry, piłkę tuż przed polem karnym przyjezdnych otrzymał Szywacz. Chociaż do zawodnika Wisły II szybko doskoczył obrońca, to ten zdołał oddać strzał. I to jaki strzał. Tym razem przymierzył do siatki idealnie, tuż przy słupku.

Mimo wyniku 0:2 trener Oleksiuk w drugiej połowie ciągle mobilizował drużynę, aby nadal grała swoje, bo jest jeszcze sporo czasu. Przyjezdni długimi fragmentami byli przy piłce, a już po 30 sekundach drugiej odsłony w boczną siatkę huknął Maksym Hozhui. Mijały jednak kolejne minuty i mimo optycznej przewagi, goście nie byli w stanie na poważnie zagrozić bramce ekipy z Krakowa.

Pewnie kibice z Białej Podlaskiej łudzili się, że „Białą Gwiazdę” można „ukłuć” przede wszystkim w końcówce. Nie tak dawno temu Wisła II straciła przecież zwycięstwo z Siarką Tarnobrzeg, chociaż jeszcze do 90 minuty prowadziła 2:0. Tym razem powtórki jednak nie było. Gospodarze nie dali już sobie wydrzeć trzech punktów.

Wisła II Kraków – Podlasie Biała Podlaska 2:0 (2:0)

Bramki: Szywacz (18, 31).

Podlasie: Jeż – Mikołajewski, Konaszewski (90+3 Bobowski), Dmitruk, Maluga, Orzechowski (90+3 Sacharuk), Kopytov, Mróz (46 Andrzejuk), Wnuk, Urbański (74 Grochowski), Horzhui.