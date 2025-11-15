Rusza Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej. Bezpłatne badania dla pacjentów z cukrzycą

Podczas wizyt specjaliści ocenią stan stóp, udzielą wskazówek dotyczących pielęgnacji i ewentualnego leczenia, a także poinformują, jak często należy zgłaszać się na kontrolę. W akcję włącza się m.in. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który podkreśla znaczenie profilaktyki i edukacji.

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Jak podkreślają eksperci, stopa cukrzycowa to jedno z najczęstszych i najtrudniejszych powikłań choroby. Owrzodzenia stóp dotyczą nawet co czwartego pacjenta z cukrzycą. Choć rany można zagoić, często mają tendencję do odnawiania się, a sama choroba jest przewlekła.

– Warto skorzystać z bezpłatnych badań i edukacji. Podczas Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej uświadamiamy, jak poważne jest ryzyko rozwinięcia tego powikłania – podkreśla dr n. med. Przemysław Lipiński, chirurg i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Cukrzyca – rosnący problem

Według danych NFZ cukrzycę ma już ponad 3 miliony Polaków, a prognozy są niepokojące. Do 2030 roku z chorobą może zmagać się nawet co dziesiąty mieszkaniec kraju. Najczęściej występuje cukrzyca typu 2, ściśle związana ze stylem życia.

Cukrzyca rozwija się podstępnie – wielu pacjentów nie odczuwa wyraźnych objawów przez długi czas. Bywa, że dopiero trudno gojąca się rana prowadzi do diagnozy. Utrzymujący się wysoki poziom cukru powoduje uszkodzenia naczyń krwionośnych, osłabia krążenie i utrudnia gojenie. To sprzyja powstawaniu owrzodzeń, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z amputacją.

Do objawów stopy cukrzycowej zalicza się m.in. owrzodzenia, zakażenia, neuropatię obwodową czy chorobę tętnic obwodowych. Jak podkreślają specjaliści – szybkie wykrycie zmian i odpowiednia pielęgnacja znacząco zmniejszają ryzyko powikłań.

Gdzie szukać pomocy?