Rusza Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej. Bezpłatne badania dla pacjentów z cukrzycą

17 listopada w całej Polsce rozpoczynają się obchody Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej – międzynarodowej akcji edukacyjnej poświęconej jednemu z najpoważniejszych powikłań cukrzycy. Do 22 listopada 2025 roku każdy pacjent chorujący na cukrzycę będzie mógł bezpłatnie przebadać stopy w gabinetach i placówkach biorących udział w akcji.
Podczas wizyt specjaliści ocenią stan stóp, udzielą wskazówek dotyczących pielęgnacji i ewentualnego leczenia, a także poinformują, jak często należy zgłaszać się na kontrolę. W akcję włącza się m.in. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który podkreśla znaczenie profilaktyki i edukacji.
Poważne zagrożenie dla zdrowia
Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Jak podkreślają eksperci, stopa cukrzycowa to jedno z najczęstszych i najtrudniejszych powikłań choroby. Owrzodzenia stóp dotyczą nawet co czwartego pacjenta z cukrzycą. Choć rany można zagoić, często mają tendencję do odnawiania się, a sama choroba jest przewlekła.
– Warto skorzystać z bezpłatnych badań i edukacji. Podczas Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej uświadamiamy, jak poważne jest ryzyko rozwinięcia tego powikłania – podkreśla dr n. med. Przemysław Lipiński, chirurg i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
Cukrzyca – rosnący problem
Według danych NFZ cukrzycę ma już ponad 3 miliony Polaków, a prognozy są niepokojące. Do 2030 roku z chorobą może zmagać się nawet co dziesiąty mieszkaniec kraju. Najczęściej występuje cukrzyca typu 2, ściśle związana ze stylem życia.
Cukrzyca rozwija się podstępnie – wielu pacjentów nie odczuwa wyraźnych objawów przez długi czas. Bywa, że dopiero trudno gojąca się rana prowadzi do diagnozy. Utrzymujący się wysoki poziom cukru powoduje uszkodzenia naczyń krwionośnych, osłabia krążenie i utrudnia gojenie. To sprzyja powstawaniu owrzodzeń, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z amputacją.
Do objawów stopy cukrzycowej zalicza się m.in. owrzodzenia, zakażenia, neuropatię obwodową czy chorobę tętnic obwodowych. Jak podkreślają specjaliści – szybkie wykrycie zmian i odpowiednia pielęgnacja znacząco zmniejszają ryzyko powikłań.
Gdzie szukać pomocy?
Lubelski Oddział NFZ zaprasza wszystkie osoby z rozpoznaną cukrzycą, które nie cierpią na zespół stopy cukrzycowej na bezpłatne badanie stóp. Taka możliwość będzie we wtorek (18.11) w lubelskim NFZ przy ulicy Nadstawnej. W ramach tygodnia świadomości badania będzie też można wykonać w Świdniku, Łukowie, Wysokim, czy Zamościu. Szczegółowy wykaz placówek wraz z numerami telefonów do rejestracji na badanie: