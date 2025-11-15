Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Chełm na wodorze. Ekologia za 17 milionów złotych

Kamil Pomorski
Transformacja ekologiczna nie jest za darmo. Miasto w przyszłym roku będzie to kosztowało o 5 mln złotych więcej niż w obecnym
Transformacja ekologiczna nie jest za darmo. Miasto w przyszłym roku będzie to kosztowało o 5 mln złotych więcej niż w obecnym (fot. Miasto Chełm/fb)

Na przystanku przy ulicy Rejowieckiej cicho szumi silnik. Autobus nie dymi, nie wibruje, nie śmierdzi. Wsiada starsza pani z siatką warzyw, za nią uczeń z plecakiem. Nie kasują biletów — bo od trzech lat w Chełmie komunikacja miejska jest bezpłatna. Ale ten komfort, ekologiczny i społeczny zarazem, ma swoją cenę. W przyszłym roku miasto zapłaci za niego nawet 17 milionów złotych – o pięć więcej niż dziś.

Zysk, który kosztuje miliony

Na papierze wygląda to dobrze. Chełmskie Linie Autobusowe (CLA) rok 2024 zakończyły zyskiem w wysokości 254 745,27 zł. W rzeczywistości jednak spółka działa dzięki miejskiej rekompensacie, która w tym roku wyniosła 12 milionów złotych. W przyszłym – jeśli prognozy się potwierdzą – będzie to około 17 milionów.

Dlaczego aż tyle? Odpowiedź jest prosta i zarazem złożona: wodór kosztuje. – Cena paliwa wodorowego jest około 2,5 raza wyższa niż oleju napędowego – mówi prezes CLA, Mariusz Chudoba. – Do tego dochodzą koszty ubezpieczenia, bo wartość naszego taboru to dziś 97 milionów złotych. To ogromna różnica w stosunku do starych autobusów, które praktycznie nie przedstawiały wartości majątkowej.

Zajezdnia w budowie, stare autobusy na sprzedaż

CLA właśnie buduje nową zajezdnię do obsługi autobusów wodorowych. Prace prowadzone są w miejscu dawnej bazy, dlatego część najemców musiała opuścić wynajmowane pomieszczenia.

Jednocześnie spółka sprzedaje ostatnie wysłużone mercedesy. – Pierwsze cztery poszły po 10 tysięcy złotych, kolejne po 9 300 zł – wylicza Chudoba. – To pojazdy tak wyeksploatowane, że nadają się właściwie tylko do rozbiórki.

Nowy tabor nie zwiększył liczby autobusów, ale znacząco poprawił komfort i bezpieczeństwo. W planach jest też nowa linia autobusowa, która połączy ul. Wolwinów z centrum i szpitalem. To odpowiedź na postulaty mieszkańców.

Bezpłatne, ekologiczne i... kosztowne

Wiceprezydent Chełma, Radosław Wnuk, przyznaje, że miasto świadomie podjęło decyzję o utrzymaniu bezpłatnej komunikacji. – W każdym mieście samorząd dopłaca do transportu publicznego, to standard. My po prostu postawiliśmy na przyszłość – mówi.

Według danych ratusza z bezpłatnych przejazdów korzysta rocznie około 4 milionów pasażerów. Miasto zyskało też wizerunkowo – jako jedno z nielicznych w kraju oferuje w pełni bezemisyjny transport publiczny.

Chełm przeszedł komunikacyjną metamorfozę – podkreśla Wnuk. – Zyskaliśmy nowoczesny tabor, system informacji pasażerskiej i czystsze powietrze. To nie jest koszt. To inwestycja w zdrowie i jakość życia.

Cena przyszłości

Wodorowy projekt Chełma to przykład, że transformacja ekologiczna nie jest za darmo, ale może być opłacalna jeśli spojrzymy na nią nie tylko z perspektywy pieniądza. Mniej spalin to mniej chorób, mniej hałasu, więcej spokoju.

Chełm zapłaci więcej, ale jedzie w kierunku, który sam sobie obrał. Może i jest drogo – ale za to nowocześnie i z ekologicznym rozmachem.

