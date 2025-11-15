Przekaż pluszaka dla malucha. Wielka zbiórka w Felicity

W ten weekend w Galerii Felicity w Lublinie trwa charytatywna zbiórka zabawek dla dzieci z rodzin w kryzysie ubóstwa i bezdomności – podopiecznych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. Akcja potrwa do 15 listopada, a zebrane dary trafią do paczek mikołajkowych przygotowywanych przez wolontariuszy.

Zabawki będzie można przynosić jeszcze w sobotę w godz. 9.00–21.00, do specjalnego punktu w pasażu przy sklepie Smyk. Organizatorzy proszą o przekazywanie nowych lub w bardzo dobrym stanie zabawek – bez ostrych krawędzi i uszkodzeń.

Zbiórka nie obejmuje pluszaków, zabawek zniszczonych, niepełnych zestawów, puzzli z brakującymi elementami ani przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci (np. karabiny zabawkowe czy plastikowe noże).

Każda osoba, która wesprze akcję, otrzyma symboliczny upominek – kwiatek (skrzydłokwiat), w podziękowaniu za okazane serce. Liczba upominków jest ograniczona.

– Chcemy, by każde dziecko, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znalazło, mogło poczuć radość z prezentu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców Lublina to możliwe – podkreślają organizatorzy.

Zbiórka w Felicity to część cyklicznej akcji Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, które od lat wspiera rodziny w trudnej sytuacji życiowej, organizując m.in. świąteczne paczki, ciepłe posiłki i pomoc rzeczową.