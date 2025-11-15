Rekordowa Lubelszczyzna. Sprawdź w czym jesteśmy najlepsi

Czy wiedzieliście, że najdłuższa wieś w regionie ciągnie się jak spaghetti przez ponad 9 kilometrów? Albo że w Lublinie powstał pierwszy światłowód w Polsce – zbudowany przez naukowców z UMCS, zanim stał się on modny w reszcie kraju? Tak, tak, nie tylko cebularze i koziołki – u nas technologia też ma swoje korzenie.

W tym wyjątkowym quizie zebraliśmy dla Was 10 prawdziwych perełek – rekordów i osobliwości Lubelszczyzny. Od wodospadów na Tanwi, przez żuki eksportowane do Egiptu, aż po aptekę, która działa od 1609 roku i widziała więcej niż niejedna encyklopedia. Nie zabraknie też odrobiny historii z dreszczykiem – jak choćby opowieść o jednej posesji w Lublinie, którą podczas wojny trafiono... dwukrotnie. I za każdym razem – cud! – bez ofiar.

Każde pytanie w naszym quizie to nie tylko zabawa, ale i kopalnia ciekawostek, które z powodzeniem możecie potem opowiadać przy ognisku, rodzinnym obiedzie albo w poczekalni u dentysty (gwarantujemy: temat apteki z 400-letnią historią zadziała jak złoto).

Zatem – kto tu jest prawdziwym znawcą regionu, a komu przyda się jeszcze mała lekcja geografii i historii? Sprawdźcie się już teraz. Ostrzegamy: łatwo nie będzie, ale satysfakcja gwarantowana!