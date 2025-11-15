Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

III liga gr. IV

Osiem goli w Świdniku. Avia znowu zagrała szalony mecz z Czarnymi Połaniec

Avia wymęczyła zwycięstwo nad Czarnymi Połaniec
Avia wymęczyła zwycięstwo nad Czarnymi Połaniec (fot. Avia Świdnik/facebook)

To ci historia! Po raz kolejny mecz Avii Świdnik z Czarnymi Połaniec można określić mianem szalonego. Gospodarze szybko prowadzili 2:0, na początku drugiej połowy przegrywali 2:3, a w doliczonym czasie gry jednak wygrali... 5:3. Sukces rodził się jednak w wielkich bólach.

W ostatnich latach to już tradycja, że Avia i Czarni dostarczają kibicom sporej dawki emocji. W poprzednim sezonie starcia tych ekip kończyły się wynikami: 3:3 i 4:3 dla drużyny z Połańca. W sobotę na stadionie przy ul. Sportowej znowu można było obejrzeć grad goli.

W 19 minucie przyjezdni stracili piłkę w środku boiska. Wystarczyły dwa podania, a już zrobiło się 1:0. Najpierw Szymon Kamiński zagrał do Andrija Remeniuka, a Ukrainiec oddał futbolówkę na lewe skrzydło. Tam znalazł się oczywiście Marcin Pigiel, który mimo trudnej sytuacji i bardzo ostrego kąta, zdecydował się na strzał. Wyszło znakomicie, piłka odbiła się od słupka i wylądowała w siatce.

Po około 180 sekundach gospodarze cieszyli się już z drugiego gola. Tym razem długie podanie dostał Remeniuk, ale nie kończył sam akcji, tylko wypatrzył lepiej ustawionego Michała Zubera. „Zubi” przegrał pojedynek z bramkarzem. Na szczęście Avia utrzymała się przy piłce. Zebrał ją Remeniuk i po chwili podwyższył prowadzenie ekipy ze Świdnika uderzeniem po ziemi.

Czarni znaleźli się w trudniej sytuacji jednak szybko wrócili do gry. W 29 minucie po centrze z rzutu rożnego, w piątce bramkarza żółto-niebieskich uprzedził Javier Ortiz, który głową zaliczył kontaktowe trafienie. Drużyna Wojciecha Szaconia nie dowiozła korzystnego wyniku do przerwy. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy miejscowi znowu dali się zaskoczyć po rzucie rożnym. Tym razem ekipa z Połańca rozegrała jednak stały fragment gry zupełnie inaczej. Wrzutkę niemal na skraj pola karnego głową zgrał Bartłomiej Kafel. I to zgrał celnie do Ortiza. Rywale kryli Kolumbijczyka „na radar”, bo filigranowy napastnik miał jeszcze czas, żeby „zgasić” piłkę na klatę i uderzyć do siatki.

To nie było ostatnie słowo Ortiza w Świdniku. W 48 minucie żółto-niebiescy spokojnie rozgrywali piłkę na swojej połowie. Spokojnie tylko do czasu, bo w końcu ją stracili. Kolumbijczyk dobrze się zastawił, a próbujący odebrać mu piłkę Rafał Kursa odbił się od niego, jak od ściany. Snajper Czarnych nic sobie z tego nie robił, tylko kapitalnie przymierzył do rogu na 2:3.

Za chwilę Avia wróciła z bardzo dalekiej podróży. Ortiz po raz czwarty umieścił futbolówkę w siatce, ale na ratunek przyszedł boczny arbiter, który zasygnalizował spalonego. Zamiast 2:4 kilkadziesiąt sekund później było już po trzy. Marcin Wieczerzak wyszedł daleko z bramki, żeby zażegnać niebezpieczeństwo i swoje zadanie wykonał. Problem w tym, że podał pod nogi Kamińskiego, który długo się nie namyślając od razu, z kilkudziesięciu metrów uderzył na pustą bramkę.

Kolejne fragmenty? Jedni i drudzy mieli swoje momenty, ale w końcówce to świdniczanie mocno przycisnęli rywali. Efekty przyszły dopiero w samej końcówce. W piątej dodatkowej minucie upragnioną, czwartą bramkę zdobył Kamil Rozmus, który w zamieszaniu pod bramką Czarnych z najbliższej odległości wepchnął piłkę do siatki. Na koniec Wiktor Marek uratował futbolówkę przy linii bocznej, a Arkadiusz Maj oddał ją do Patryka Małeckiego. „Mały” ustalił wynik na 5:3.

Avia Świdnik – Czarni Połaniec 5:3 (2:2)

Bramki: Pigiel (19), Remeniuk (22), Kamiński (54), Rozmus (90+5), Małecki (90+7) – Ortiz (29, 45+1, 48).

Avia: Białka – Zbozień, Kursa (74 Dobrzyński), Rozmus, Kalinowski (55 Assuncao), Kamiński, Zawadzki (55 Uliczny), Pigiel, Zuber (70 Maj), Remeniuk (70 Małecki), Marek.

BETCLIC III LIGA, GR. IV
15. KOLEJKA

Wyniki:

Czarni Połaniec - Korona II Kielce 4-0
KSZO Ostrowiec Św. - Cracovia II 5-0
Naprzód Jędrzejów - Chełmianka 0-2
Podlasie Biała Podlaska - Star Starachowice 2-1
Pogoń Sokół Lubaczów - Wisła II Kraków 3-3
Siarka Tarnobrzeg - Sparta Kazimierza Wielka 5-0
Świdniczanka Świdnik - Stal Kraśnik 2-1
Wisłoka Dębica - Avia Świdnik 0-2
Wiślanie Skawina - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-2

Tabela:

1. Avia 16 33 35-19
2. KSZO 16 32 32-15
3. Chełmianka 16 31 26-18
4. Wiślanie 16 31 29-25
5. Podlasie 16 29 29-24
6. Siarka 16 28 34-21
7. Pogoń Sokół 16 27 30-17
8. Star 16 25 24-20
9. Wisłoka 16 23 22-19
10. Czarni 16 22 28-26
11. Cracovia II 16 21 23-32
12. Korona II 16 20 25-33
13. Naprzód 16 18 19-26
14. Stal K. 16 16 23-23
15. Świdniczanka 16 15 24-30
16. Wisła II 16 15 26-38
17. Sokół Kolbuszowa 16 8 14-32
18. Sparta 16 7 16-41

