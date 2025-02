Podlasie pokonało w sparingu Broń Radom, tylko drobne urazy

Na jesieni zmorą Podlasia były kontuzje. Kiedy jedni piłkarze wracali, to wypadali kolejni i trener Renkowski rzadko miał wszystkich do dyspozycji.

W okresie przygotowawczym na pewno jest w tym temacie lepiej. Chociaż w sobotnim sparingu z Bronią nie mogli zagrać: Maciej Wojczuk, Jarosław Kosieradzki i Tomasz Andrzejuk, to opiekun zespołu z Białej Podlaskiej przekonuje, że to tylko drobne urazy.

– Cała trójka wkrótce będzie do mojej dyspozycji. To po prostu sprawy przeciążeniowe, wynikającego z ciężkiego okresu przygotowawczego, na pewno nic groźnego. To na pewno pozytywnie wieści, pamiętając co się działo wcześniej. Nieobecności zawodników odbiły się na naszych wynikach. Mam nadzieję, że nic się w najbliższym czasie nie zmieni – wyjaśnia szkoleniowiec.

A jak ocenia starcie z Bronią? – To był dla nas bardzo wartościowy materiał do analizy, z myślą o początku rundy wiosennej. Przeciwnik wystąpił w ustawieniu, w którym zagra Sandecja Nowy Sącz. To pierwszy i raczej ostatni sparing przeciwko drużynie grającej trójką stoperów. Błędy na pewno się pojawiły, będziemy mieli co analizować i na pewno wrócimy do tego meczu przed Sandecją. Jestem jednak zadowolony z intensywności, bo obecnie jesteśmy na etapie najcięższych przygotowań – dodaje trener Renkowski.

W następną sobotę Podlasie zagra dwa razy. Najpierw zmierzy się ze Świdniczanką (12.30), a później z Ursusem Warszawa (14.45). Oba spotkania odbędą się w Białej Podlaskiej.

Broń Radom – Podlasie Biała Podlaska 1:2 (1:1)

Bramki: Jastrzębski (41) – Lepiarz (7, 72-z karnego).

Podlasie: Lipiec – Mikołajewski, Podstolak, Avdieiev, Pigiel, Orzechowski, Wnuk, Maluga, Opalski, Lepiarz, Horzhui oraz Misztal, Pękała, Twarowski, Kaczyński, Kamiński, Lipiński, Cichocki, Jakóbczyk, Grochowski, Dobruk.