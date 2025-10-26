Karol Czubak z Motoru Lublin na czele klasyfikacji najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy

Trzeba dodać, że popularny „Czubi” wystąpił tylko w dziesięciu meczach swojej drużyny, a na dodatek zapisał na swoim koncie dwie asysty.

Co więcej, na murawie spędził 733 minuty, więc wpisuje się na listę strzelców co 105 minut, a to najlepszy wynik w ekstraklasie. 25-latek jest również na pierwszym miejscu w klasyfikacji najskuteczniejszych Polaków.

Po piątkowym spotkaniu z Widzewem Czubak odebrał gratulacje od dziennikarzy Canal+ w studiu pomeczowym.

– Należą się wszystkim, bo ciężko pracowaliśmy na to zwycięstwo i potrzebowaliśmy takiego spotkania, które będziemy kontrolowali, a po drugiej-trzeciej bramce, będziemy już pewni zwycięstwa. Wierzę, że ta wygrana dodał nam skrzydeł na kolejne mecze – powiedział na antenie Canal+ Sport Karol Czubak.

Zawodnik pozyskany przez Motor z belgijskiego KV Kortrijk wyraźnie złapał formę, bo w trzech ostatnich spotkaniach wpisał się na listę strzelców aż pięć razy. A trzeba pamiętać, że to dla niego dopiero pierwszy sezon w elicie. Wcześniej strzelał sporo, ale na poziomie Betclic I ligi.

– Przychodząc tutaj nie tyle, co chciałem coś udowodnić, bo strzelałem dużo w Arce. Było niepowodzenie w Belgii, a to mój debiutancki sezon w ekstraklasie. Wiele osób pewnie mnie skreśliło i mówiło, że przychodzę do Motoru się odbudować, a ja chciałem pokazać, że po to, żeby strzelać i dawać jakość zespołowi i bramki. Z tego żyję, odkąd pamiętam, to zawsze je strzelałem, a jedna, dwie czy trzy, zawsze sprawiają mi taką samą radość, a tym bardziej, jak wygrywamy mecz – zapewniał na antenie Canal+ Sport „Czubi”.

A jak piłkarz Motoru zapatruje się na kolejny wyjazd z Polski?

– Nie zniechęciłem się do wyjazdu. Jestem teraz tutaj, w Lublinie i daję z siebie sto procent, ale każdy piłkarz marzy o większej karierze za granicą i tam chce spróbować swoich sił. Moja pierwsza próba była nieudana, ale nie jest tak, że się całkowicie zamykam, mam swoje marzenia i swoje plany. Kibicuję Borussi Dortmund, a moja ulubiona liga to Bundesliga – wyjaśniał Czubak.

Swojemu podopiecznemu podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Widzewem gratulował również trener Mateusz Stolarski, który przyznał, że Motor ma plan na każdego zawodnika.