Pracowita sobota Avii Świdnik. Remis ze Stalą Kraśnik i pogrom w meczu z Lewartem

W pierwszym starciu żółto-niebiescy długo przegrywali ze Stalą. Rafał Król wykorzystał rzut karny i goście od 14 minuty byli na prowadzeniu. W drugiej połowie wyrównał jednak Wojciech Kalinowski.

W drugim spotkaniu przed przerwą na listę strzelców wpisał się Adrian Paluchowski. W drugiej połowie Avia długo nie mogła zamknąć zawodów. Kiedy w końcu zaliczyła drugie trafienie, to poszło już z górki. Ostatecznie podopieczni trenera Wojciecha Szaconia zaaplikowali przeciwnikowi pięć bramek. Jak szkoleniowiec ocenia pracowitą sobotę swojego zespołu?

– Podzieliliśmy się na dwie jedenastki, tak żeby zagrać w wymiarze 90 minut. W pierwszej grze kontrolnej ze Stalą Kraśnik pojawiło się czterech zawodników testowanych. Mecz ten był wyrównany zarówno pod kątem posiadania piłki, jak i sytuacji bramkowych. W drugim meczu z Lewartem wyglądało to już inaczej, myślę że sam wynik sporo mówi. My byliśmy przy piłce, budowaliśmy swoje akcje, ale też długo nie mogliśmy podwyższyć wyniku. Dopiero w końcówce, trafiając na 2:0 rozwiązał się worek z bramkami i spotkanie zakończyło się wysokim rezultatem. Cieszę się, że zagraliśmy na zero z tyłu i nie pozwoliliśmy na zbyt wiele ligowemu przeciwnikowi – wyjaśnia Wojciech Szacoń.

Jak wypadli wspomniani gracze testowani? – Dołączy do nas jeden ze sprawdzanych piłkarzy o statusie młodzieżowca. Jest z nami już pewien okres czasu i niebawem ogłosimy go w naszych mediach społecznościowych – zapowiada trener.

Cieszyć musi forma Michała Zubera. Doświadczony gracz sprowadzony ze Świdniczanki błysnął w drugiej połowie i zakończył zawody z dubletem na koncie.

– Generalnie trzeba wymienić całą ofensywną trójkę, czyli: Michał, Patryk Małecki i Adrian Paluchowski bardzo dobrze radzili sobie w meczach kontrolnych. Prowadzimy raport statystyczny drużynowy ale również indywidualny zdobytych bramek, asyst, kluczowych podań czy tworzonych szans i każdy z wymienionych zawodników wygląda w nim dobrze pod względem punktowym. Co do Michała, po to go ściągaliśmy, żeby był wzmocnieniem naszej ofensywy i czekamy na mecze ligowe, żeby potwierdził te wszystkie walory, które pokazał w sparingach – przekonuje trener Szacoń.

Za tydzień przed świdniczanami ostatni sprawdzian. Próba generalna zapowiada się bardzo interesująco, bo Avia zmierzy się na wyjeździe z liderem Betclic II ligi.

– Zagramy w Grodzisku Mazowieckim z tamtejszą Pogonią, liderem drugiej ligi. Zanosi się na ciekawe spotkanie i dobry sprawdzian dla nas. Planowo chcieliśmy na koniec przygotowań zmierzyć się z mocnym zespołem, a Pogoń w obecnym sezonie radzi sobie bardzo dobrze – mówi opiekun żółto-niebieskich.

Avia Świdnik – Lewart Lubartów 5:0 (1:0)

Bramki: Paluchowski (34), Kursa (70), Zuber (81, 87), samobójcza (85).

Avia: Murawski – Kursa, Dobrzyński, Rozmus, Remeniuk, Szczygieł, Uliczny, Assuncao, Małecki, Zuber, Paluchowski.

Lewart: Podleśny, Gęca, zawodnik testowany I, zawodnik testowany II, Wolski, Myśliwiecki, Knap, Kompanicki, Morenkov, Żelisko oraz Aftyka, Zieliński, Paluch, Kunaszyk, Socha, Wójcik.

Avia Świdnik – Stal Kraśnik 1:1 (0:1)

Bramki: Kalinowski (71) – Król (13-z karnego).

Avia: Olszak – Letkiewicz, Arak, Machała, zawodnik testowany I, Zawadzki, Kalinowski, Marek i trzech zawodników testowanych oraz Sobieszczyk, Donda.

Stal: Wójcicki – Lech, Pietroń, Duda, Wawryszczuk, Skrzyński, R. Król, Bartoś, Pacek, Jędrasik, Demyanenko.