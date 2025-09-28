Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
III liga gr. IV

Stal Kraśnik wywalczyła punkt na boisku lidera. "Oby nam się poukładało w klubie"

W polskiej piłce nie raz i nie dwa zdarzało się, że kluby, które miały problemy finansowe potrafiły osiągać bardzo dobre wyniki. To samo można już chyba napisać o Stali Kraśnik. Drużyna Roberta Chmury w sobotę po raz kolejny pokazała się z dobrej strony. Tym razem urwała punkt liderowi tabeli i to w Ostrowcu Świętokrzyskim po remisie 2:2.

Stal Kraśnik urwała punkt liderowi tabeli z Ostrowca Świętokrzyskiego
Stal Kraśnik urwała punkt liderowi tabeli z Ostrowca Świętokrzyskiego (fot. FKS Stal Kraśnik/facebook)

Przed meczem z KSZO na klubowym portalu niebiesko-żółtych pojawiła się informacja o wewnętrznej restrukturyzacji.

– Najistotniejszym priorytetem zarządu jest uregulowanie należnych wynagrodzeń zawodników pierwszej drużyny, które zostaną pokryte ze środków własnych prezesa. Zawodnicy zostali poinformowani o harmonogramie spłaty zobowiązań, a zarząd składa im wyrazy uznania za cierpliwość i zrozumienie wobec opóźnień, wynikających z przyczyn niezależnych od klubu – czytamy w komunikacie Stali.

Na boisku pewnie niewielu stawiało na ekipę z Kraśnika. Raz, że gospodarze na swoim stadionie w czterech meczach wywalczyli 10 punktów. Dwa, że trener Chmura stracił do końca rundy najlepszego strzelca swojej drużyny Karola Kalitę. Do tego dochodzą oczywiście problemy z wypłatami.

Na dodatek Stal kiepsko zaczęła spotkanie z liderem, bo już w siódmej minucie Bartosz Waleńcik otworzył wynik. Wydawało się, że miejscowi mają wszystkie argumenty po swojej stronie, a tymczasem najpierw pięknym strzałem z dystansu popisał się Adam Nowak, a w końcówce pierwszej połowy na 2:1 trafił Mateusz Wyjadłowski. Po chwili mogło być jeszcze lepiej, ale kontra dwóch na jednego zakończyła się niecelnym strzałem Ernesta Skrzyńskiego.

Druga część zawodów? Piłkarze Artura Renkowskiego dążyli oczywiście do zmiany wyniku, ale długo nie udawało im się znaleźć sposobu na Tadeusza Grabowskiego. Dopiero w 82 minucie do wyrównania doprowadził Damian Lepiarz. Było jeszcze sporo czasu, żeby poszukać zwycięskiego gola.

W doliczonym czasie gry, po centrze z rzutu rożnego kapitalną szansę miał Mateusz Majewski. Po jego strzale głową jeszcze lepszą interwencją popisał się jednak Grabowski, który „pofrunął” w bramce i zdołał odbić piłkę. Dzięki temu kraśniczanie wracali z trudnego terenu z jednym, cennym punktem.

– Rywale swoją przewagę w pierwszym kwadransie udokumentowali bramką, ale im dłużej graliśmy, tym większą uzyskiwaliśmy przewagę w operowaniu piłką. Najpierw piękna bramka Adama Nowaka, a przy stanie 2:1 wychodziliśmy z kontrą dwóch na jednego. Mogliśmy wtedy ten mecz skomplikować gospodarzom. W drugiej połowie chcieliśmy utrzymywać się przy piłce, żeby przeciwnik nie rozwinął skrzydeł. Tak się nie stało. KSZO dominowało, strzeliło bramkę, ale ja bardzo szanuję zaangażowanie mojej drużyny. Uważam, że KSZO jest naprawdę jakościowym zespołem, a ja chciałem podziękować kibicom i chłopakom. Życzę wszystkiego najlepszego przeciwnikom, a nam, żeby się poukładało to, co się dzieje w klubie, żebyśmy mogli spokojnie jeździć na kolejne mecze – mówił po końcowym gwizdku Robert Chmura.

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Stal Kraśnik 2:2 (1:2)

Bramki: Waleńcik (7), Damian Lepiarz (82) – Nowak (35), Wyjadłowski (45).

Stal: Grabowski – Czapla, Pietroń, R. Majewski, Skrzyński (77 Wawryszczuk), Wyjadłowski (77 Kogut), Nowak, Bartoś, Koziej (90+1 Pacek), Król, Sz. Majewski (67 Jędrasik).

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
stal kraśnik KSZO Ostrowiec Świętokrzyski betclic III liga

W polskiej piłce nie raz i nie dwa zdarzało się, że kluby, które miały problemy finansowe potrafiły osiągać bardzo dobre wyniki. To samo można już chyba napisać o Stali Kraśnik. Drużyna Roberta Chmury w sobotę po raz kolejny pokazała się z dobrej strony. Tym razem urwała punkt liderowi tabeli i to w Ostrowcu Świętokrzyskim po remisie 2:2.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
9. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Świdniczanka Świdnik 2-3
Cracovia II - Czarni Połaniec 1-0
Korona II Kielce - KSZO Ostrowiec Św. 1-2
Pogoń Sokół Lubaczów - Chełmianka 0-0
Siarka Tarnobrzeg - Podlasie Biała Podlaska 1-2
Sparta Kazimierza Wielka - Naprzód Jędrzejów 0-2
Stal Kraśnik - Sokół Kolbuszowa Dolna 3-1
Star Starachowice - Wisłoka Dębica 1-1
Wisła II Kraków - Wiślanie Skawina 1-2

Tabela:

1. KSZO 9 23 18-7
2. Avia 9 19 21-13
3. Wiślanie 9 19 20-17
4. Chełmianka 9 18 15-10
5. Pogoń Sokół 9 15 18-12
6. Podlasie 9 14 17-15
7. Cracovia II 9 14 16-18
8. Stal K. 9 13 17-11
9. Star 9 13 14-13
10. Naprzód 9 12 14-13
11. Siarka 9 11 13-15
12. Wisłoka 9 10 11-12
13. Korona II 9 10 15-19
14. Czarni 9 9 14-16
15. Sokół Kolbuszowa 9 7 11-17
16. Sparta 9 7 13-23
17. Świdniczanka 9 6 12-17
18. Wisła II 9 6 16-27

