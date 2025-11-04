Sekundy nieuwagi na pasach. 17-latek potrącony w centrum Chełma

Do wypadku doszło w poniedziałek, tuż przed południem, nieopodal Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 51-letni kierowca Toyoty potrącił 17-latka, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.

Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało poszkodowanego nastolatka do szpitala. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi – potwierdziły to przeprowadzone przez policję badania.

- Wyjaśniamy wszystkie okoliczności wypadku drogowego oraz apelujemy o rozwagę i bezpieczeństwo na drodze - przekazała nadkomisarz Ewa Czyż, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Choć w tym przypadku nie doszło do tragedii, zdarzenie pokazuje, jak sekundy nieuwagi mogą zaważyć na ludzkim życiu. Jesienna aura, słaba widoczność i pośpiech sprzyjają wypadkom – zarówno pieszym, jak i kierowcom.