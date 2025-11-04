Co z remontem Unii Lubelskiej? Miasto uspokaja

Co właściwie się wydarzyło? Podczas rozbiórki mostu natrafiono na drewnianą palisadę, której nie było w projekcie. Nowy obiekt ma być posadowiony na 108 sześciometrowych żelbetowych palach. Te, co oczywiste, nie mogą jednak kolidować z istniejącym posadowieniem. Powoduje to konieczność wytyczenia nowego mostu z pominięciem poprzedniego. Stąd też obecność palisady, której nie uwzględniał projekt, nastręczyła wykonawcy dodatkowych problemów. Prace zostały już wznowione.

– Trwają prace przygotowawcze pod wykonanie posadowienia obiektu mostowego w postaci pali. Wykonawca musi usunąć kolidującą palisadę drewnianą czyli pozostałości po starym moście i skrócić istniejące pale, które kolidowały z istniejącym posadowieniem obiektu. Kolejnym krokiem będzie wykonanie platformy roboczej po której będzie poruszała się palownica. Prace przy palowaniu zaplanowano na połowę listopada – informuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Wstrzymanie prac na moście wywołało spekulacje mieszkańców co do terminu zakończenia prac. – Póki co termin zakończenia prac na moście, czyli koniec lutego, nie jest zagrożony. Nie wiemy jednak, jaka będzie zima, więc nie możemy niczego przesądzać – mówi nam rzecznika ZDiTM.

Most to nie jedyne miejsce, gdzie odbywają się prace przy remoncie Unii Lubelskiej. Wykonawca pracuje aktualnie po stronie zachodniej, wykonują drogę serwisową, poszerzenia oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. – Wraz z postępem robót branży drogowej usuwane są kolizje elektroenergetyczne telekomunikacyjne oraz w branży sanitarnej. Na ul. Zamojskiej realizowana jest kanalizacja deszczowa oraz fundamenty pod trakcję trolejbusową. Na trasie głównej realizowane są poszerzenia pod pasy drogowe – mówi Fisz.

Zakończenie całej inwestycji przy alei Unii Lubelskiej planowane jest na maj 2027 roku. Na obecnym etapie zaawansowanie prac nie przekroczyła jeszcze 10% całości.