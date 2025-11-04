„Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy” - ogólnopolski projekt przeciw przemocy w Internecie

29 października 2025 r. w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”, realizowany przez Fundację Chaber Polski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w przestrzeni cyfrowej, edukowanie młodych ludzi, nauczycieli i rodziców oraz budowanie bezpiecznego, empatycznego środowiska online.
Cyberprzemoc - jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesności
Rozwój nowych technologii sprawił, że zjawisko przemocy rówieśniczej nabrało nowego wymiaru. Internet i media społecznościowe stały się przestrzenią, w której emocje i konflikty często wymykają się spod kontroli, a pojedyncze słowo, zdjęcie czy film mogą w kilka chwil obiec sieć, pozostawiając trwały ślad.
Z badań NASK - Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że niemal co trzeci nastolatek w Polsce doświadczył w sieci przemocy słownej lub ośmieszania, a dane Ministerstwa Cyfryzacji pokazują, iż nawet połowa młodych internautów była świadkiem hejtu lub nękania online.
„Mówienie o cyberprzemocy otwarcie, uczenie rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie to dziś konieczność. Tylko wspólnie - poprzez edukację, empatię i odpowiedzialność - możemy budować bezpieczną przestrzeń dla dzieci i młodzieży” - podkreślają organizatorzy projektu.
Konferencja inaugurująca
Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z zakresu edukacji, psychologii, bezpieczeństwa cyfrowego i mediów. W gronie prelegentów znaleźli się m.in.:
Konferencję poprowadził dziennikarz i publicysta Jan Bończa-Szabłowski, a oprawę muzyczną wydarzenia przygotował Michał Borowski.
Patronaty i partnerzy projektu
Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Cyfryzacji oraz patronatem NASK - Państwowego Instytutu Badawczego.
Patronat medialny nad projektem objęli: Polska Agencja Prasowa, Super Express, Tygrysy Biznesu, Angora oraz Rzeczpospolita.
Wsparcia merytorycznego udzielili:
- Prof. dr hab. Maria Mrówczyńska - wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podsekretarz stanu MNiSW,
- Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski - Prof. dr hab. UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
- Dr Rafał Rosiński - wiceminister cyfryzacji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,
- Izabela Podsiadło-Dacewicz - pedagożka specjalna, psychotraumatolożka, interwentka kryzysowa, mediatorka, tworzy programy i realizuję działania edukacyjne i interwencyjne, których celem jest budowanie bezpiecznej przestrzeni i relacji bez przemocy,
- Lek. med. Krzysztof Szymański - specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej,
- Ewa Domańska - kierowniczka zespołu ds. ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami w internecie (NASK),
- Konrad Ciesiołkiewicz - wiceprzewodniczący Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich Poniżej Lat 15,
- Maciej Kępka - ekspert w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej,
- Mika Łukasik - radczyni prawna, ekspertka kampanii „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”,
- Piotr Ciszewski - radca prawny.
Projekt powstał, by wspierać nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów w tworzeniu środowiska wolnego od przemocy - zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.
„Dobro, podobnie jak przemoc, potrafi być zaraźliwe. Dlatego warto reagować, wspierać i dawać przykład” - podsumowują organizatorzy.