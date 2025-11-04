Lublin na piątym miejscu w Polsce. Jak Lubelszczyzna wypada w Indeksie Zdrowych Miast?

Indeks Zdrowych Miast pokazuje, jak polskie miasta dbają o zdrowie i jakość życia mieszkańców. Obejmuje wszystkie sześćdziesiąt sześć powiatowych stolic, które klasyfikuje w ośmiu obszarach: zdrowie, demografię, usługi społeczne i komunalne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę, przestrzeń. Nad jego opracowaniem pracują eksperci z SGH, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Grupy LUX MED.

W 2025 roku ranking Indeksu Zdrowych Miast powyżej 300 000 mieszkańców prezentuje się następująco:

Poznań - 76,3 Warszawa - 68,7 Gdańsk - 51,3 Kraków - 51,2 Lublin - 46,9 Wrocław -46,9 Szczecin - 46,3 Łódź - 38,1 Bydgoszcz - 35,5

Wśród miast poniżej 300 tysięcy mieszkańców najwyższą pozycję zajmuje Sopot (71,0). Podium uzupełniają Rzeszów (68,3) i Świnoujście (66,2). Na piętnastej pozycji z pięćdziesięciu siedmiu uwzględnionych miast znajduje się Zamość (45,4). Na trzydziestej czwartej - Biała Podlaska (35,1). Na czterdziestej ósmej - Chełm (29,2).

Badacze przeprowadzili również ankietę wśród mieszkańców polskich miast, którym zadali serię zamkniętych i otwartych pytań w ośmiu obszarach objętych zakresem przedmiotowym Indeksu Zdrowych Miast. W tej kategorii Lublin uplasował się na dziewiątym miejscu. Za Gdańskiem, Krakowem, Gdynią, Sosnowcem, Bydgoszczą, Katowicami, Rybnikiem i Białymstokiem. Ale już chociażby przed Warszawą.