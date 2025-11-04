Skróty, które znają wszyscy lublinianie. Ale czy na pewno?

Jeśli jesteś z Lublina, z pewnością mówisz językiem, którego nie rozumie nikt spoza miasta. I nie chodzi tu wcale o gwarę, ale o skrótowce – te magiczne zlepki liter, które dla jednych brzmią jak szyfr, a dla innych jak znak przynależności. Bo tu „ZDiTM” nie oznacza tylko autobusów, „CSK” to nie trzy przypadkowe litery. To po prostu część lubelskiej codzienności.

Skrótowce wrosły w pejzaż miasta tak naturalnie, że rzadko zastanawiamy się, skąd się wzięły. Niektóre pamiętają jeszcze czasy PRL-u, inne narodziły się całkiem niedawno – wraz z nowoczesnymi instytucjami, które zmieniły oblicze Lublina. Są wśród nich te poważne i urzędowe, jak ZUS czy UM, ale też swojskie, niemal rodzinne – jak MPK czy MOSiR. Każdy z nich ma swoją historię.

Ciekawostką jest to, że wiele skrótowców w Lublinie przeszło drogę od urzędowych dokumentów do języka potocznego. „MPK” to już nie tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, ale synonim całego transportu publicznego. „UM” oznacza nie tylko Urząd Miasta, ale i wszystkie te okienka, w których załatwia się „sprawy życia codziennego”.

Skrótowce w Lublinie są jak małe znaki orientacyjne – pomagają się odnaleźć w mieście i rozpoznać swoich. To dzięki nim Lublin brzmi swojsko i trochę po swojemu.

Dlatego przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi, jak dobrze znasz ten lokalny kod. Czy potrafisz rozszyfrować, co kryje się za niepozornymi literami, które codziennie mijasz na ulicach? A może okaże się, że niektóre skróty, tak dobrze znane z codzienności, mają zupełnie inne rozwinięcia, niż się spodziewasz?