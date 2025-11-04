Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

wtorek, 4 listopada 2025 r.
Lubelskie

Dzisiaj
18:15
Strona główna » Lubelskie

Skróty, które znają wszyscy lublinianie. Ale czy na pewno?

Autor: IC
UMCS, CSK, ZDiTM - każdy te skróty zna. A czy potrafił poprawnie je rozwinąć? Sprawdź się w naszym quizie!

Jeśli jesteś z Lublina, z pewnością mówisz językiem, którego nie rozumie nikt spoza miasta. I nie chodzi tu wcale o gwarę, ale o skrótowce – te magiczne zlepki liter, które dla jednych brzmią jak szyfr, a dla innych jak znak przynależności. Bo tu „ZDiTM” nie oznacza tylko autobusów, „CSK” to nie trzy przypadkowe litery. To po prostu część lubelskiej codzienności.

Skrótowce wrosły w pejzaż miasta tak naturalnie, że rzadko zastanawiamy się, skąd się wzięły. Niektóre pamiętają jeszcze czasy PRL-u, inne narodziły się całkiem niedawno – wraz z nowoczesnymi instytucjami, które zmieniły oblicze Lublina. Są wśród nich te poważne i urzędowe, jak ZUS czy UM, ale też swojskie, niemal rodzinne – jak MPK czy MOSiR. Każdy z nich ma swoją historię.

Ciekawostką jest to, że wiele skrótowców w Lublinie przeszło drogę od urzędowych dokumentów do języka potocznego. „MPK” to już nie tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, ale synonim całego transportu publicznego. „UM” oznacza nie tylko Urząd Miasta, ale i wszystkie te okienka, w których załatwia się „sprawy życia codziennego”.

Skrótowce w Lublinie są jak małe znaki orientacyjne – pomagają się odnaleźć w mieście i rozpoznać swoich. To dzięki nim Lublin brzmi swojsko i trochę po swojemu.

Dlatego przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi, jak dobrze znasz ten lokalny kod. Czy potrafisz rozszyfrować, co kryje się za niepozornymi literami, które codziennie mijasz na ulicach? A może okaże się, że niektóre skróty, tak dobrze znane z codzienności, mają zupełnie inne rozwinięcia, niż się spodziewasz?

Quiz: Co oznacza ten skrót?

Co oznacza ten skrót?
Sekundy nieuwagi na pasach. 17-latek potrącony w centrum Chełma

Sekundy nieuwagi na pasach. 17-latek potrącony w centrum Chełma

Kilka minut nieuwagi wystarczyło, by spokojny poranek na ulicy Żwirki i Wigury zamienił się w dramat. 17-letni pieszy został potrącony przez samochód, gdy przechodził przez oznakowane przejście. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność.

UMCS, CSK, ZDiTM - każdy te skróty zna. A czy potrafił poprawnie je rozwinąć? Sprawdź się w naszym quizie!

Zmarła zasłużona mieszkanka miasta. Zamość w środę pożegna Elżbietę Gnyp

Bliscy, znajomi, przyjaciele i współpracownicy w środę 5 listopada pożegnają Elżbietę Gnyp. Znana i zasłużona zamościanka, artystka, wykładowczyni zmarła w zeszłym tygodniu. Miała 71 lat.
Lublin na piątym miejscu w Polsce. Jak Lubelszczyzna wypada w Indeksie Zdrowych Miast?

Lublin plasuje się w ogólnopolskiej czołówce. Zamość wyróżnia się na tle reszty kraju w dbałości o środowisko i zapewnieniu mieszkańcom dostępu do usług o charakterze publicznym. Chełm wybija się w infrastrukturze transportowej. Sprawdzamy, jak powiatowe miasta Lubelszczyzny wypadły w Indeksie Zdrowych Miast 2025.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami w 9 powiatach województwa.

Nieoficjalnie mówiło się o odejściu Dominika Kubery z Orlen Oil Motoru Lublin od dawna. Jednak dopiero we wtorek oficjalnie poinformowano, że popularny „Domin” przenosi się z zespołu wicemistrzów Polski do Stelmet Falubazu Zielona Góra
Jesienią na około miesiąc całkowicie ustały prace remontowe na moście przy alei Unii Lubelskiej. Problem został jednak zażegnany, a ratusz zapowiada, że terminy nie są zagrożone.

29 października 2025 r. w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”, realizowany przez Fundację Chaber Polski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w przestrzeni cyfrowej, edukowanie młodych ludzi, nauczycieli i rodziców oraz budowanie bezpiecznego, empatycznego środowiska online.
Na przejściu granicznym w Hrebennem ruszył nowy system odpraw – Entry/Exit System (EES). To rozwiązanie wdrażane na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, które ma usprawnić kontrole i zwiększyć bezpieczeństwo podróży.
Ataksja Friedreicha (FA) to rzadka choroba genetyczna, prowadząca do postępującego uszkodzenia układu nerwowego. Najczęściej ujawnia się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania, rozwijając się powoli i nierzadko w sposób niezauważalny. Pierwsze symptomy - takie jak utrata równowagi, zaburzenia koordynacji ruchów, częste potykanie się czy trudności z pisaniem oraz mówieniem - są niespecyficzne i łatwo je przeoczyć. Tymczasem wczesne rozpoznanie FA ma kluczowe znaczenie: daje choremu szansę na spowolnienie postępu choroby i utrzymanie samodzielności.
Zwykłe prace w polu mogły zakończyć się tragedią. Rolnik z miejscowości Strupin Duży (gm. Chełm) natrafił na pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Teren zabezpieczyła policja, a niebezpieczny przedmiot zabrali saperzy.
Z dwoma promilami alkoholu we krwi swoją jazdę na studni zakończył 50-letni mężczyzna. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, a surowa kara go nie ominie.

W uroczystości podpisania umów udział wziął Piotr Breś – wicemarszałek województwa lubelskiego, Magdalena Filipek-Sobczak – poseł na Sejm RP, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW w Lublinie, Arkadiusz Mikulicki – dyrektor Pionu Produkcji Duna Polska S.A., Zdzisław Adam Wojtaszek – prezes WOD-BUD Sp. z o.o. oraz Marcin Dubiel – prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.

6 milionów na trzy drogi: nr 812, 824 i 878

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano trzy umowy dotyczące remontów dróg wojewódzkich nr 812, 824 i 878. Łączna wartość inwestycji przekracza 6 mln zł, a prace obejmą blisko siedem kilometrów tras w regionie.
Zimowe warunki atmosferyczne mogą poważnie uszkodzić pergolę, jeśli nie zostanie odpowiednio przygotowana na trudny sezon. Mróz, śnieg i wilgoć to główne zagrożenia, które mogą wpłynąć na trwałość konstrukcji i jej estetyczny wygląd.
Korporacje coraz częściej inwestują w zdrowie swoich pracowników poprzez oferowanie nowoczesnych benefitów. Jednym z najszybciej rozwijających się trendów jest catering dietetyczny jako świadczenie pracownicze, które zyskuje popularność w Polsce.

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

