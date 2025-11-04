Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Dominik Kubera oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie

(fot. Falubaz Zielona Góra)

Nieoficjalnie mówiło się o odejściu Dominika Kubery z Orlen Oil Motoru Lublin od dawna. Jednak dopiero we wtorek oficjalnie poinformowano, że popularny „Domin” przenosi się z zespołu wicemistrzów Polski do Stelmet Falubazu Zielona Góra

„Domin Kubera nie przywozi nigdy zera” – ta przyśpiewka niosła się bardzo często podczas meczów Orlen Oil Motoru na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich. Teraz będzie ona zapewne wybrzmiewać na obiekcie w Zielonej Górze, bo właśnie tam swoją karierę będzie kontynuować 26-latek.

– Rozpoczynam nowy rozdział mojej kariery w znanym żużlowym mieście. Pięć lat w Lublinie wiele mnie nauczyło, ale nadszedł czas na zmiany, na to, aby ścigać się bliżej domu, m.in. dlatego Falubaz był idealnym rozwiązaniem. Rozmowy z prezesem Adamem Golińskim przebiegały bardzo sprawnie. Poznałem oczekiwania, założenia klubu na sezon 2026 i wierzę, że mogę przyczynić się do dobrego wyniku drużyny – powiedział Kubera cytowany przez klubowy portal Stelmet Falubazu.

– Dotychczasowe dokonania Dominika pokazują, że on przyciąga medale. Jest niezwykle utalentowanym żużlowcem i jestem przekonany, że szybko zdobędzie tu pozycję lidera, a jednocześnie sympatię kibiców – skomentował prezes ZKŻ SSA Adam Goliński.

Pozyskanie Kubery do Stelmet Falubazu to jasny sygnał, że w kolejnym sezonie drużyna z Częstochowy będzie chciała skutecznie włączyć się do walki o medale. Były już żużlowiec Orlen Oil Motoru w swojej dotychczasowej karierze zdobył już wiele medali drużynowych mistrzostw Polski. Przypomnijmy, że w barwach „Koziołków” Kubera zdobył trzy złote i dwa srebrne medale, a w swojej kolekcji ma jeszcze pięć medali z najcenniejszego kruszcu jako zawodnik Unii Leszno.

Sekundy nieuwagi na pasach. 17-latek potrącony w centrum Chełma

Sekundy nieuwagi na pasach. 17-latek potrącony w centrum Chełma

Kilka minut nieuwagi wystarczyło, by spokojny poranek na ulicy Żwirki i Wigury zamienił się w dramat. 17-letni pieszy został potrącony przez samochód, gdy przechodził przez oznakowane przejście. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność.

Skróty, które znają wszyscy lublinianie. Ale czy na pewno?
QUIZ

Skróty, które znają wszyscy lublinianie. Ale czy na pewno?

UMCS, CSK, ZDiTM - każdy te skróty zna. A czy potrafił poprawnie je rozwinąć? Sprawdź się w naszym quizie!

Elżbieta Gnyp zmarła w czwartek, 30 października. Miała 71 lat

Zmarła zasłużona mieszkanka miasta. Zamość w środę pożegna Elżbietę Gnyp

Bliscy, znajomi, przyjaciele i współpracownicy w środę 5 listopada pożegnają Elżbietę Gnyp. Znana i zasłużona zamościanka, artystka, wykładowczyni zmarła w zeszłym tygodniu. Miała 71 lat.
Stare Miasto w Lublinie

Lublin na piątym miejscu w Polsce. Jak Lubelszczyzna wypada w Indeksie Zdrowych Miast?

Lublin plasuje się w ogólnopolskiej czołówce. Zamość wyróżnia się na tle reszty kraju w dbałości o środowisko i zapewnieniu mieszkańcom dostępu do usług o charakterze publicznym. Chełm wybija się w infrastrukturze transportowej. Sprawdzamy, jak powiatowe miasta Lubelszczyzny wypadły w Indeksie Zdrowych Miast 2025.

IMGW ostrzega: gęste mgły w części regionu

IMGW ostrzega: gęste mgły w części regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami w 9 powiatach województwa.

Co z remontem Unii Lubelskiej? Miasto uspokaja

Co z remontem Unii Lubelskiej? Miasto uspokaja

Jesienią na około miesiąc całkowicie ustały prace remontowe na moście przy alei Unii Lubelskiej. Problem został jednak zażegnany, a ratusz zapowiada, że terminy nie są zagrożone.

„Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy” - ogólnopolski projekt przeciw przemocy w Internecie

„Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy” - ogólnopolski projekt przeciw przemocy w Internecie

29 października 2025 r. w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”, realizowany przez Fundację Chaber Polski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w przestrzeni cyfrowej, edukowanie młodych ludzi, nauczycieli i rodziców oraz budowanie bezpiecznego, empatycznego środowiska online.
Nowoczesny system odpraw na granicy w Hrebennem

Nowoczesny system odpraw na granicy w Hrebennem

Na przejściu granicznym w Hrebennem ruszył nowy system odpraw – Entry/Exit System (EES). To rozwiązanie wdrażane na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, które ma usprawnić kontrole i zwiększyć bezpieczeństwo podróży.
Jeśli Twoja codzienność przypomina spacer po linie, to może być objaw ataksji Friedreicha

Jeśli Twoja codzienność przypomina spacer po linie, to może być objaw ataksji Friedreicha

Ataksja Friedreicha (FA) to rzadka choroba genetyczna, prowadząca do postępującego uszkodzenia układu nerwowego. Najczęściej ujawnia się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania, rozwijając się powoli i nierzadko w sposób niezauważalny. Pierwsze symptomy - takie jak utrata równowagi, zaburzenia koordynacji ruchów, częste potykanie się czy trudności z pisaniem oraz mówieniem - są niespecyficzne i łatwo je przeoczyć. Tymczasem wczesne rozpoznanie FA ma kluczowe znaczenie: daje choremu szansę na spowolnienie postępu choroby i utrzymanie samodzielności.
Wojna pod skibą ziemi. Rolnik ze Strupina Dużego odkrył niebezpieczną pamiątkę historii

Wojna pod skibą ziemi. Rolnik ze Strupina Dużego odkrył niebezpieczną pamiątkę historii

Zwykłe prace w polu mogły zakończyć się tragedią. Rolnik z miejscowości Strupin Duży (gm. Chełm) natrafił na pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Teren zabezpieczyła policja, a niebezpieczny przedmiot zabrali saperzy.
Pijany zatrzymał się na studni

Pijany zatrzymał się na studni

Z dwoma promilami alkoholu we krwi swoją jazdę na studni zakończył 50-letni mężczyzna. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, a surowa kara go nie ominie.

W uroczystości podpisania umów udział wziął Piotr Breś – wicemarszałek województwa lubelskiego, Magdalena Filipek-Sobczak – poseł na Sejm RP, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW w Lublinie, Arkadiusz Mikulicki – dyrektor Pionu Produkcji Duna Polska S.A., Zdzisław Adam Wojtaszek – prezes WOD-BUD Sp. z o.o. oraz Marcin Dubiel – prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.

6 milionów na trzy drogi: nr 812, 824 i 878

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano trzy umowy dotyczące remontów dróg wojewódzkich nr 812, 824 i 878. Łączna wartość inwestycji przekracza 6 mln zł, a prace obejmą blisko siedem kilometrów tras w regionie.
Jak Zabezpieczyć Pergolę Przed Zimą - Praktyczny Przewodnik Ochrony Konstrukcji Ogrodowych

Jak Zabezpieczyć Pergolę Przed Zimą - Praktyczny Przewodnik Ochrony Konstrukcji Ogrodowych

Zimowe warunki atmosferyczne mogą poważnie uszkodzić pergolę, jeśli nie zostanie odpowiednio przygotowana na trudny sezon. Mróz, śnieg i wilgoć to główne zagrożenia, które mogą wpłynąć na trwałość konstrukcji i jej estetyczny wygląd.
Catering Dietetyczny Jako Benefit Dla Pracowników - Rewolucja w Pakietach Motywacyjnych Polskich Firm

Catering Dietetyczny Jako Benefit Dla Pracowników - Rewolucja w Pakietach Motywacyjnych Polskich Firm

Korporacje coraz częściej inwestują w zdrowie swoich pracowników poprzez oferowanie nowoczesnych benefitów. Jednym z najszybciej rozwijających się trendów jest catering dietetyczny jako świadczenie pracownicze, które zyskuje popularność w Polsce.
