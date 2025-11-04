Dominik Kubera oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie

„Domin Kubera nie przywozi nigdy zera” – ta przyśpiewka niosła się bardzo często podczas meczów Orlen Oil Motoru na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich. Teraz będzie ona zapewne wybrzmiewać na obiekcie w Zielonej Górze, bo właśnie tam swoją karierę będzie kontynuować 26-latek.

– Rozpoczynam nowy rozdział mojej kariery w znanym żużlowym mieście. Pięć lat w Lublinie wiele mnie nauczyło, ale nadszedł czas na zmiany, na to, aby ścigać się bliżej domu, m.in. dlatego Falubaz był idealnym rozwiązaniem. Rozmowy z prezesem Adamem Golińskim przebiegały bardzo sprawnie. Poznałem oczekiwania, założenia klubu na sezon 2026 i wierzę, że mogę przyczynić się do dobrego wyniku drużyny – powiedział Kubera cytowany przez klubowy portal Stelmet Falubazu. – Dotychczasowe dokonania Dominika pokazują, że on przyciąga medale. Jest niezwykle utalentowanym żużlowcem i jestem przekonany, że szybko zdobędzie tu pozycję lidera, a jednocześnie sympatię kibiców – skomentował prezes ZKŻ SSA Adam Goliński.

Pozyskanie Kubery do Stelmet Falubazu to jasny sygnał, że w kolejnym sezonie drużyna z Częstochowy będzie chciała skutecznie włączyć się do walki o medale. Były już żużlowiec Orlen Oil Motoru w swojej dotychczasowej karierze zdobył już wiele medali drużynowych mistrzostw Polski. Przypomnijmy, że w barwach „Koziołków” Kubera zdobył trzy złote i dwa srebrne medale, a w swojej kolekcji ma jeszcze pięć medali z najcenniejszego kruszcu jako zawodnik Unii Leszno.