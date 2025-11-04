Zmarła zasłużona mieszkanka miasta. Zamość w środę pożegna Elżbietę Gnyp

Informacja o jej śmierci zasmusiła wielu zamościan. Elżbieta Gnyp była osobą znaną i cenioną w mieście.

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, studiowała malarstwo i rysunek w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu,a także podyplomowo na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.



Wykładała na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, współpracowała również z Akademią Zamojską jako wykładowczyni na kierunku rynek sztuki i zarządzanie w kulturze.

Należała do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz Zamojskiej Grupy Fotograficznej. W trakcie pracy zwodowej zajmowała się również dydaktyką artystyczną, eseistyką i publicystyką w zakresie sztuki. Była autorką ponad 150 publikacji, jej teksty ukazywały się regularnie m.in. w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym.

Elżbieta Gnyp była ponadto kuratorką ponad 80 wystaw interdyscyplinarnych prezentujących polską sztukę współczesną. Współorganizowała m.in. Ogólnopolskie Plenery Malarskie w Zwierzyńcu oraz Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki.

Własną twórczość prezentowała na 14 wystawach indywidualnych, uczestniczyła w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich i ilustratorów oraz wystawach poplenerowych. Jej dzieła można też było oglądać poza granicami Polski, m.in. w trakcie wystaw zbiorowych organizowanych w Niemchcech, Włoszef czy Rosji.

Była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Otrzymała m.in. nagrody prezydenta Zamościa, odznaką „Zasłużony dla województwa lubelskiego”, jak również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury” - za wystawę i cykl wydarzeń artystycznych pt. „Chopinowi - nie wysłane listy”. Otrzymała też odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz tytuł „Ambasadora Kultury Zamościa”.

Pogrzeb zasłużonej zamościanki odbędzie się w środę, 5 listopada o godz. 12 w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Elżbieta Gnyp zostanie pochowana w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu.