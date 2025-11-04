IMGW ostrzega: gęste mgły w części regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami w 9 powiatach województwa.
Od godziny 22 we wtorek (4 listopada) obowiazywać będzie alert IMGW dotyczący gęstych mgieł. Instytut informuje, że widoczność może spaść nawet do 100 metrów.
Ostrzeżenie obowiązywać będzie w powiatach:
- biłgorajskim,
- chełmskim,
- Chełmie,
- hrubieszowskim,
- janowskim,
- krasnostawskim,
- tomaszowskim,
- zamojskim,
- Zamościu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 9 w środę (5 listopada).